Corvinul Hunedoara a obținut o victorie categorică, sâmbătă, în deplasare, în fața formației Csikszereda, scor 4-0, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.

Hunedorenii au controlat partida și au marcat de patru ori, prin Fabry, Gillard și Renato Espinosa, consolidându-și poziția în lupta pentru play-off. În urma acestui rezultat, echipa pregătită de Florin Maxim a urcat pe locul al șaselea, cu 25 de puncte.

Oaspeții au început mai bine partida și au avut prima ocazie importantă în minutul 19, când Bratu a trimis mingea peste poartă. Dominarea Corvinului s-a concretizat în minutul 27, când Fabry a deschis scorul. Acesta a finalizat o acțiune construită de hunedoreni, după o pasă oferită de Gillard.

La pauză, Corvinul conducea cu 1-0, însă echipa lui Florin Maxim a continuat să atace și după reluare. În minutul 53, Gillard a fost aproape de a-și trece numele pe lista marcatorilor, după ce a primit o pasă de la Pîrvulescu. Argentinianul a rămas singur în poziție bună, la aproximativ opt metri de poartă, dar a trimis direct în portarul Pap.

Șansa ratată nu l-a împiedicat pe Gillard să înscrie câteva minute mai târziu. În minutul 62, atacantul a majorat avantajul oaspeților, după o pasă venită de la Yeboah, ducând scorul la 2-0.

Corvinul a continuat să profite de greșelile adversarilor, iar în minutul 71 Gillard a reușit dubla. Argentinianul a recuperat mingea după o eroare a lui Trif și l-a învins pe Pap cu o execuție peste portar, din interiorul careului. Scorul devenea astfel 3-0, iar soarta partidei era practic decisă.

Csikszereda nu a reușit să găsească drumul spre gol, iar hunedorenii au mai punctat o dată în prelungiri. În al doilea minut suplimentar, Renato Espinosa a stabilit scorul final, 4-0 pentru Corvinul Hunedoara.

Cele trei puncte obținute la Miercurea Ciuc au dus Corvinul Hunedoara pe poziția a șasea în clasamentul Superligii, cu 25 de puncte, loc care asigură calificarea în play-off. De cealaltă parte, Csikszereda rămâne pe ultimul loc, cu numai șase puncte. Formația din Miercurea Ciuc are în continuare o singură victorie în actualul sezon, fiind singura echipă din campionat aflată în această situație.

Csikszereda a început partida cu Pap în poartă, iar în apărare au evoluat Paszka, Hegedus, Palmeș și Trif. La mijloc au fost Vereș, Stahl, Vukovic, Nyitra și Szalay, în timp ce Eppel a ocupat poziția de atacant. Pe parcurs au intrat Czekus, Gabriel Lima, A. Horvath, Mathe și Kukovec. Antrenor: Valentin Suciu.

Corvinul a început cu Frânculescu – D. Pîrvulescu, Ivancevic, A. Manolache, Neacșa – M. Bratu, Cărăruș, Roger, Yeboah – Fabry și Gillard. În repriza secundă au mai intrat Abualnadi, Sergio Ribeiro, Goodlad, Hrezdac și Renato Espinosa. Antrenor: Florin Maxim.

Singurul cartonaș galben al partidei a fost primit de Vereș, în minutul 65.

Partida a fost arbitrată de George Roman, ajutat la cele două tușe de Adrian Ghinguleac și Cosmin Bojan. În camera VAR s-au aflat Szabolcs Kovacs și Cristina Trandafir.