Real Madrid a depășit pragul de 1,2 miliarde de euro venituri în sezonul 2025-2026 și și-a consolidat poziția în fruntea fotbalului european din punct de vedere financiar. Clubul spaniol a raportat venituri operaționale de 1,221 miliarde de euro, cu aproximativ 233 de milioane de euro peste Bayern München, care a încheiat anul financiar cu încasări de 988,2 milioane de euro. Și campioana Germaniei a înregistrat un nou record, apropiindu-se de pragul de un miliard de euro.

Președintele Real Madrid, Florentino Pérez, a prezentat rezultatele la adunarea generală anuală a clubului și a anunțat un buget de 1,25 miliarde de euro pentru sezonul 2026-2027. Este pentru prima dată când gruparea madrilenă depășește pragul de 1,2 miliarde de euro venituri, o performanță pe care Pérez a descris-o drept fără precedent pentru o organizație sportivă.

Real Madrid a înregistrat și cel mai bun rezultat din istoria sa la nivelul EBITDA, indicator care reflectă profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare: 287,4 milioane de euro. Profitul net după impozitare a ajuns la 26 de milioane de euro, în creștere cu 8% față de sezonul precedent.

Potrivit clasamentelor invocate de Florentino Pérez, Forbes a desemnat Real Madrid cel mai valoros club de fotbal din lume pentru al cincilea an consecutiv, Deloitte îl plasează pe primul loc în privința veniturilor, iar Brand Finance îl consideră cel mai valoros și mai puternic brand din fotbalul mondial.

Creșterea financiară a clubului madrilen a fost susținută în special de activitățile comerciale și de modernizarea stadionului Santiago Bernabéu.

Veniturile din marketing au ajuns la 539 de milioane de euro, în creștere cu 6%, în timp ce încasările generate de stadion au totalizat 363 de milioane de euro, cu 11% mai mult. Drepturile de televizare și veniturile din competițiile internaționale au contribuit cu alte 319 milioane de euro.

Performanța stadionului este cu atât mai importantă cu cât veniturile generate de acesta s-au dublat față de ultimul sezon înaintea începerii lucrărilor de modernizare, 2018-2019. Real Madrid a raportat profit în 26 de ani financiari consecutivi.

Bayern München a înregistrat venituri consolidate de 988,2 milioane de euro, față de 978,3 milioane în sezonul anterior, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 1%.

Veniturile din sponsorizări au avut o contribuție importantă, urcând cu aproape 30 de milioane de euro, până la 268,4 milioane. Încasările din comercializarea produselor clubului au atins, la rândul lor, un nivel record de 152,8 milioane de euro.

Profitabilitatea a avut însă o evoluție diferită. EBITDA a crescut de la 187,8 la 190,8 milioane de euro, dar profitul înainte de impozitare a scăzut cu 16,9%, până la 35,3 milioane. Profitul net al grupului s-a redus cu 15,9%, ajungând la 22,8 milioane de euro.

Conducerea clubului german a explicat scăderea prin veniturile excepționale obținute în anul financiar precedent din Campionatul European și finala Ligii Campionilor, care nu s-au repetat în sezonul 2025-2026.

Directorul general Jan-Christian Dreesen a descris rezultatele drept un nou an record și a subliniat stabilitatea financiară a clubului, precum și continuarea investițiilor în echipele masculine și feminine. El a atras însă atenția asupra dezavantajului fotbalului german în privința comercializării internaționale a drepturilor de televizare. Veniturile Bayern din distribuirea centralizată a drepturilor media ale Bundesligii au scăzut cu 10 milioane de euro, până la 93 de milioane.

Dincolo de rezultatele financiare, Bayern a anunțat o altă performanță: clubul a depășit pentru prima dată 500.000 de membri, devenind, potrivit propriei evaluări, cel mai mare club sportiv din lume după numărul de membri. În ultimii 12 ani, numărul acestora s-a dublat, de la aproximativ 250.000 în 2014.

Cele două cluburi funcționează după modele de proprietate diferite. Bayern este deținut majoritar de asociația membrilor săi, FC Bayern München eV, în timp ce Real Madrid aparține în totalitate membrilor săi, cunoscuți sub numele de socios. La Bayern, membrii au și drept de vot la adunarea generală anuală.

Deși Real Madrid a obținut venituri cu aproximativ 233 de milioane de euro mai mari, diferența dintre profiturile nete ale celor două cluburi este mult mai mică: 26,3 milioane de euro pentru formația spaniolă și 22,8 milioane pentru Bayern. Rezultatele arată că încasările ridicate nu se transformă automat în profituri proporțional mai mari, cheltuielile operaționale, salariile și celelalte costuri având un rol important.

Ambele cluburi au încheiat sezonul financiar 2025-2026 pe profit. Bayern își propune acum să depășească pragul de un miliard de euro venituri, în timp ce Real Madrid urmărește să își continue creșterea după ce a depășit deja această bornă.