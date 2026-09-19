Bayern Munchen a obținut una dintre cele mai categorice victorii ale începutului de sezon din Bundesliga. Bavarezii au învins-o cu 7-0 pe Union Berlin, în etapa a patra a campionatului, într-o partidă în care Harry Kane a stabilit un nou record în fotbalul german.

Atacantul englez a înscris de două ori și a ajuns la 100 de goluri în Bundesliga după doar 98 de meciuri disputate. Kane a devenit astfel cel mai rapid fotbalist din istoria campionatului Germaniei care atinge această bornă.

Precedentul record îi aparținea lui Dieter Muller, fostul atacant al celor de la FC Koln. Acesta avea nevoie de 129 de partide pentru a marca primele 100 de goluri în Bundesliga. Kane a atins performanța cu 31 de meciuri mai devreme.

Jamal Musiala a deschis scorul în minutul 18, iar Bayern și-a dublat avantajul în minutul 39. Michael Olise a obținut penalty-ul transformat de Harry Kane, care a ajuns astfel la borna istorică de 100 de goluri.

Michael Olise a înscris și el în poarta celor de la Union Berlin înainte de pauză, în minutul 43, iar bavarezii au intrat la cabine cu 3-0.

Dominarea gazdelor a continuat și după pauză. În minutul 54, Kane a reușit dubla, după o pasă decisivă oferită de Olise, iar scorul a devenit 4-0.

Ismael Saibari, introdus pe parcursul partidei, a înscris pentru 5-0 în minutul 70. Finalul i-a aparținut lui Michael Olise. Francezul a mai punctat de două ori, în minutele 73 și 76, completându-și hat-trick-ul și stabilind scorul final.

După primele patru etape, Bayern Munchen are un golaveraj impresionant de 14-2 și continuă să aibă un start de sezon dominat de eficiența ofensivă. Pentru Harry Kane, partida cu Union Berlin a însemnat atât o victorie categorică, cât și intrarea într-o categorie selectă a recordurilor din Bundesliga.