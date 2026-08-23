Atacantul englez Harry Kane, de la Bayern München, a fost desemnat „Fotbalistul anului 2026 în Germania”, într-un vot al jurnaliștilor sportivi germani. El l-a devansat pe colegul său de echipă, internaționalul francez Michael Olise. Premiul pentru antrenorul anului i-a revenit belgianului Vincent Kompany, tehnicianul formației bavareze, transmite AFP.

La vot au participat 695 de membri ai Asociației Jurnaliștilor Sportivi din Germania. Aceștia au putut alege jucători din Bundesliga, indiferent de naționalitate, precum și fotbaliști germani care evoluează în străinătate.

Kane a obținut 272 de voturi, în timp ce Michael Olise a primit 203. Francezul s-a clasat astfel pe locul al doilea pentru al doilea an consecutiv. Kane este primul fotbalist englez care primește această distincție, acordată în Germania începând din 1960.

Olise a obținut însă în acest an mai multe voturi decât câștigătorul ediției din 2025, Florian Wirtz, care a primit atunci 191 de voturi.

La 32 de ani, Harry Kane a avut în sezonul 2025/2026 unul dintre cele mai bune bilanțuri ale carierei.

Atacantul englez a cucerit titlul de campion al Germaniei și Cupa Germaniei alături de Bayern München. Echipa bavareză a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor, iar Kane a încheiat sezonul cu 73 de goluri.

La nivel internațional, Kane a ocupat locul al treilea alături de naționala Angliei la Cupa Mondială.

Performanțele din sezonul trecut îl plasează printre principalii candidați la câștigarea Balonului de Aur. Trofeul va fi decernat la Londra, la sfârșitul lunii octombrie.

Premiul pentru „Antrenorul anului 2026 în Germania” a fost câștigat de Vincent Kompany. Belgianul a preluat banca tehnică a lui Bayern München în vara lui 2024, iar aceasta este prima dată când primește această distincție.

La fotbal feminin, premiul a fost câștigat de Giulia Gwinn, jucătoarea lui Bayern München și căpitan al naționalei Germaniei. Gwinn a primit pentru al doilea an consecutiv titlul de „Fotbalista anului în Germania”.