Milionarii „ascunși” ai Americii pot fi întâlniți pe stradă. Când se vorbește despre cei mai bogați americani, atenția se îndreaptă de obicei către miliardarii din tehnologie, finanțe sau marile corporații.

O cercetare realizată de economiștii Owen Zidar și Eric Zwick arată însă că o parte importantă a averilor uriașe din Statele Unite aparține unor proprietari de afaceri private, mai puțin cunoscuți publicului. Autorii îi numesc „Main Street Millionaires”.

În 2022, pentru a intra în top 0,1% al americanilor după avere era nevoie de aproximativ 60 de milioane de dolari. Pentru top 0,1% după venit, pragul era de 2,3 milioane de dolari anual. Cercetarea arată că avereaacestor milionari se acumulează frecvent prin deținerea unor companii private, nu doar prin salarii sau investiții pe bursă.

Un exemplu este Ben Caballero, fondatorul companiei imobiliare HomesUSA din Texas. Deși are un stil de viață aparent modest, merge la serviciu cu un GMC, mănâncă frecvent la un restaurant obișnuit și își încheie ziua înainte de ora 22:00, averea sa era estimată la 3,7 miliarde de dolari în 2022.

Cercetătorii au analizat companiile de tip „pass-through”, ale căror profituri sunt transferate direct către proprietari și impozitate ca venit personal. În cazul firmelor care au cel puțin un proprietar aflat în top 0,1% al veniturilor, compania mediană generează aproximativ 25 de milioane de dolari anual și are circa 30 de angajați. De regulă, există doar doi sau trei proprietari.

Mai mult de 90% dintre proprietarii acestor companii declară că participă activ la activitatea firmei. Pentru mulți, averea provine din deținerea unei participații importante într-o singură companie, ale cărei profituri sunt reinvestite și dezvoltate în timp.

Profilul proprietarului foarte bogat este, de asemenea, surprinzător de clar. Proprietarul tipic de afacere cu o avere de peste 10 milioane de dolari este un bărbat alb, în jur de 62 de ani, căsătorit și cu studii universitare. Aproximativ 80% au o diplomă de facultate, iar 40% au și studii postuniversitare.

Pragurile pentru top 1% diferă considerabil în funcție de vârstă. În 2022, un american aflat în jurul vârstei de 20 de ani avea nevoie de aproximativ 2,1 milioane de dolari avere pentru a intra în top 1% al grupei sale de vârstă. La 60 de ani, pragul ajungea la 19,4 milioane de dolari.

Pentru top 0,1% după avere, diferențele erau și mai mari: pragul era de 9,6 milioane de dolari la 20 de ani și de 112,4 milioane de dolari la 60 de ani.

Cercetarea arată astfel că imaginea bogăției americane nu se rezumă la fondatorii marilor companii publice. O parte importantă a averilor este concentrată în firme private, de la cabinete medicale și companii imobiliare până la reprezentanțe auto, restaurante și alte afaceri deținute de familii sau de grupuri restrânse.