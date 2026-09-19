Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 18 septembrie, că Rusia este pregătită să coopereze și să restabilească relațiile cu vecinii săi europeni, susținând în același timp că Moscova nu are intenții agresive față de statele europene. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni a Comisiei militar-industriale de la Moscova, potrivit agenției Interfax.

Putin a legat mesajul privind reluarea relațiilor de criticile sale la adresa politicilor de securitate europene. Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia nu are motive să atace Europa, dar a avertizat că Moscova ar putea răspunde unor acțiuni pe care le consideră îndreptate împotriva intereselor sale.

„Rusia nu are intenții agresive față de țările europene. Pur și simplu nu avem niciun motiv pentru asta. Suntem pregătiți pentru cooperare, pentru restabilirea relațiilor cu vecinii europeni”, a declarat Vladimir Putin, citat de Interfax.

Afirmația vine în contextul în care relațiile dintre Moscova și statele europene sunt profund afectate de războiul din Ucraina și de măsurile adoptate de țările occidentale împotriva Rusiei.

Președintele rus a susținut că ideea unei amenințări reprezentate de Rusia este folosită de unii lideri europeni pentru a justifica majorarea cheltuielilor militare și sprijinul acordat Ucrainei.

Putin nu a indicat în declarația citată de Interfax un calendar sau condiții concrete pentru o eventuală reluare a relațiilor cu statele europene.

În aceeași intervenție, Vladimir Putin a făcut referire la exercițiile militare desfășurate recent în Marea Baltică.

Președintele rus a susținut că unul dintre obiectivele exercițiilor ar fi fost pregătirea pentru capturarea unor nave civile. Afirmația îi aparține lui Putin și nu este prezentată de Interfax ca o constatare independentă privind obiectivele oficiale ale exercițiilor.

„Tocmai au avut loc alte exerciții în Marea Baltică. Unul dintre obiective este și exersarea capturării navelor civile. Este normal?”, a spus liderul de la Kremlin, potrivit Interfax.

Putin a pus această acuzație în contrast cu pozițiile europene referitoare la respectarea dreptului internațional și la situația din alte zone maritime, inclusiv în strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb.

În continuarea declarațiilor, președintele rus a transmis că Rusia nu intenționează să ignore eventualele acțiuni pe care le consideră ostile.

„Mai bine să trăim în bună înțelegere, altfel și noi va trebui să răspundem”, a declarat Putin, potrivit Interfax.

Mesajul a fost transmis în cadrul unei reuniuni consacrate industriei militar-industriale ruse. În aceeași zi, Kremlinul a anunțat și alte declarații ale președintelui privind războiul din Ucraina și relațiile cu Occidentul.

Cu două zile înainte, ministrul rus de externe Serghei Lavrov declarase că Moscova nu intenționează să încheie contracte cu statele europene în domenii care țin de securitatea Rusiei, chiar și în eventualitatea unei îmbunătățiri a relațiilor. Potrivit Interfax, Lavrov a spus că Rusia ar putea analiza eventuale propuneri europene de reluare a dialogului, dar nu în sectoarele considerate esențiale pentru securitatea națională.

Declarațiile lui Putin trebuie privite în contextul deteriorării relațiilor dintre Rusia și statele europene după invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Uniunea Europeană și statele sale membre au impus sancțiuni Rusiei și au redus semnificativ cooperarea în mai multe domenii. În paralel, țările europene au continuat să sprijine Ucraina și să își consolideze propriile capacități de apărare.

Moscova respinge acuzațiile privind intenția de a ataca state europene. Pe 8 septembrie, Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump, în cadrul unei convorbiri telefonice, că Rusia nu are planuri agresive față de Europa, potrivit unei declarații prezentate ulterior de consilierul prezidențial Iuri Ușakov și citate de Interfax.

În același timp, Rusia și statele europene continuă să aibă poziții profund diferite în privința războiului din Ucraina, a securității europene și a arhitecturii de securitate de pe continent.

Declarația din 18 septembrie reunește două mesaje distincte ale Kremlinului: disponibilitatea declarată pentru cooperare și restabilirea relațiilor cu vecinii europeni și avertismentul că Rusia va reacționa la acțiuni pe care le consideră o amenințare la adresa intereselor sale.

Nu există, în declarația citată de Interfax, un anunț privind reluarea efectivă a unor relații diplomatice sau economice cu un anumit stat european. Mesajul lui Putin reprezintă, în această etapă, o poziție exprimată public de conducerea rusă.