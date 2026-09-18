Castelul Bran se află pe lista celor mai populare 10 castele și palate din Europa în 2026, potrivit unui clasament realizat pe baza recenziilor afișate pe Google. Monumentul din Transilvania ocupă locul al zecelea și apare alături de obiective precum Palatul Buckingham, Palatul Schönbrunn și Palatul Versailles, potrivit Euronews.

Analiza TUI Musement a avut la bază numărul de recenzii acumulate pe Google de 30 de castele și palate europene. Potrivit studiului, 94% dintre persoanele chestionate spun că sunt interesate sau foarte interesate de experiențe legate de istorie, cultură și patrimoniu atunci când își planifică următoarea vacanță.

Spania este țara cu cea mai mare reprezentare în clasament, cu șase obiective incluse în lista analizată.

Castelul din Praga își păstrează prima poziție în clasamentul din 2026. Obiectivul din capitala Cehiei a acumulat aproximativ 199.000 de recenzii pe Google, cu 31% mai multe decât în 2023.

Pe locul al doilea se află Palatul Buckingham din Londra, una dintre reședințele oficiale ale monarhiei britanice.

Palatul Schönbrunn din Viena ocupă poziția a treia, după ce a urcat două locuri față de clasamentul din 2023. Monumentul marchează în acest an trei decenii de la includerea sa în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Palatul Versailles din Franța se află pe locul al patrulea. Fosta reședință a regilor Franței este una dintre cele mai cunoscute atracții istorice ale țării.

Locul cinci îi revine Castelului Wawel din Cracovia. Monumentul, care a fost reședință și loc de încoronare pentru regii Poloniei, a coborât două poziții față de 2023.

Alhambra din Granada ocupă poziția a șasea, iar Palatul Regal din Madrid se află pe locul șapte. Obiectivul din capitala Spaniei a urcat o poziție, în timp ce numărul recenziilor sale de pe Google a crescut cu 47% față de 2023.

Turnul Londrei ocupă locul opt, iar Castelul Neuschwanstein din Bavaria se află pe poziția a noua.

Castelul Bran completează topul celor mai populare 10 castele și palate din Europa. Monumentul transilvănean, cunoscut în întreaga lume și sub numele de „Castelul lui Dracula”, este singurul obiectiv din România inclus în primele zece poziții.

Clasamentul măsoară popularitatea obiectivelor prin numărul de recenzii disponibile pe Google. Acesta nu reprezintă numărul efectiv de turiști și nu constituie o evaluare a calității experienței oferite de castelele și palatele incluse.

Top 10 castele și palate populare din Europa în 2026