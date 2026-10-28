Prezența susținătorilor lui Călin Georgescu în fața instanțelor nu ar trebui să influențeze judecătorii care iau decizii în dosarele fostului candidat la alegerile prezidențiale, consideră avocatul Șerban Nicolae. Invitat în podcastul „Contrapunct”, acesta a discutat cu Radu Preda despre manifestațiile organizate în sprijinul lui Georgescu, dar și despre una dintre controversele juridice legate de dispozitivele de interceptare descoperite în spații private.

Discuția a avut loc în ziua în care Curtea de Apel București urma să analizeze contestația DIICOT privind măsura preventivă în cazul lui Călin Georgescu. La sediul instanței se adunaseră zeci de susținători ai acestuia. Radu Preda l-a întrebat pe Șerban Nicolae dacă astfel de manifestații pot exercita presiune asupra magistraților.

„Cred că nu contează. Cred că nu contează, așa cum au fost decizii diferite de la tribunal la Curtea de Apel. Chiar în interiorul Curții de Apel a fost nevoie, în două rânduri, de complet de divergență, pentru că doi magistrați au optat pentru soluții diferite”, a spus Șerban Nicolae.

Avocatul a explicat că nu consideră decisiv numărul persoanelor aflate în fața instanței.

„Mi-e greu să cred că prezența celor câteva zeci sau sute de oameni” ar putea determina soluția, a spus acesta.

Șerban Nicolae a admis că numărul celor care îl susțin pe Georgescu poate fi mai mare decât cel al persoanelor prezente fizic la instanță.

„Probabil că simpatizanții lui Călin Georgescu, cei care ar fi alături de el în această situație, ar fi mult mai mulți, dar nu toată lumea poate să vină la ora aia”, a afirmat avocatul. El a adăugat: „Și atunci nu neapărat prezența sub geamurile Palatului de Justiție ar crea presiune, ci speța în sine. Nici n-aș vrea să mă pronunț asupra speței în concret.”

Discuția s-a mutat apoi către o altă problemă juridică: ce poate face o persoană dacă găsește în propria locuință un dispozitiv de interceptare despre care nu știe cine l-a instalat.

Radu Preda a ridicat problema distrugerii unui astfel de dispozitiv, în condițiile în care persoana care îl descoperă nu poate ști imediat dacă acesta aparține unei autorități sau unei alte persoane.

Șerban Nicolae a recunoscut că subiectul ridică dificultăți juridice.

„Dacă m-ar fi întrebat chestiunea asta acum o săptămână, ți-aș fi spus: scoate tot și aruncă și distruge sau încearcă să afli cine ți-a pus alea acolo, fără să faci multe valuri. (...) Acum, când văd că se deschide un dosar penal pentru așa ceva, te gândești de două ori să dai sfatul ăsta”, a spus avocatul.

Avocatul a făcut apoi o distincție între echipamentele de interceptare și dispozitivele electronice de supraveghere folosite în anumite proceduri judiciare.

„Dispoziția care se referă la distrugerea, alterarea, împiedicarea funcționării unor dispozitive de supraveghere, în cadrul unor proceduri judiciare, nu se referă la tehnica asta de ascultare, de interceptare a convorbirilor ambientale”, a susținut Nicolae.

Potrivit interpretării sale, legea ar viza în primul rând alte tipuri de dispozitive.

„Se referă la acele dispozitive electronice de supraveghere, că de-aia îi spune de supraveghere într-o procedură judiciară. Brățările, la mână sau la picior, puse în anumite condiții”, a spus acesta. El a insistat asupra diferenței: „Ascultarea nu-i supraveghere.”

Șerban Nicolae a formulat și propria sa reacție ipotetică într-o astfel de situație.

„Eu, dacă aș găsi în casa mea tehnică de interceptare ambientală sau de comunicații, aș distruge fără niciun fel de reținere sau aș scoate-o din funcțiune”, a afirmat avocatul.

A adăugat însă că ar putea exista și o altă reacție inițială: „E adevărat, ar putea prima reacție să fie să încerc să aflu, să nu deranjez, ca să încerc să-mi dau seama cine a pus-o și de ce.”

Afirmația reprezintă opinia juridică personală exprimată de Șerban Nicolae în podcast, nu o recomandare generală privind conduita legală într-o asemenea situație.

Șerban Nicolae a ridicat și problema informațiilor private care pot fi captate prin asemenea dispozitive.

„Eu instalez la tine acasă tehnică de interceptare a convorbirilor ambientale, în care tu discuți cu soția, cu copilul, cu părinții, chestiuni care nu au niciun fel de relevanță judiciară. Dar eu le interceptez, ele rămân undeva acolo înregistrate”, a spus acesta.

În interpretarea sa, posibilitatea tehnică de a descoperi astfel de echipamente complică și mai mult problema.

„Din moment ce există firme autorizate să depisteze asemenea echipamente, e clar că lucrul ăsta se poate face legal”, a afirmat Șerban Nicolae.

Discuția din podcast evidențiază astfel două planuri diferite: influența percepută a manifestațiilor publice asupra unui proces și limitele juridice privind echipamentele de interceptare, teme asupra cărora Șerban Nicolae a oferit propria interpretare profesională.