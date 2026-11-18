Într-un interviu acordat publicației britanice Financial Times, în care a prezentat planurile Guvernului pentru diminuarea deficitului bugetar, premierul Luca Niculescu a exclus reducerea pensiilor și a ajutoarelor sociale. Șeful Executivului susține că România poate reduce deficitul la 5,2% din PIB în 2027, fără să recurgă la tăieri ale acestor venituri.

Niculescu a explicat că obiectivul Guvernului este dificil, în condițiile în care România a înregistrat în 2025 un deficit de 7,8% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. „Evident, nu este o misiune simplă”, a declarat premierul pentru Financial Times, adăugând că speră ca măsurile necesare să producă rezultate într-un timp scurt.

Excluderea reducerilor de pensii și prestații sociale reprezintă una dintre principalele poziții prezentate de premier în interviu.

Subiectul a fost un punct important de dispută și în perioada precedentă, când PSD a retras sprijinul pentru fostul Guvern, în luna mai, pe fondul măsurilor de austeritate și al reformelor cerute pentru deblocarea fondurilor europene.

În locul unor diminuări ale pensiilor și ajutoarelor sociale, Niculescu mizează pe reducerea cheltuielilor administrative, reorganizarea instituțiilor publice și îmbunătățirea colectării taxelor.

Planul include fuziunea unor ministere și agenții, precum și reorganizarea administrației regionale și locale. Premierul a indicat în special colectarea TVA drept un domeniu în care România trebuie să recupereze decalajul față de celelalte state europene.

Șeful Guvernului a vorbit și despre necesitatea recâștigării încrederii investitorilor, în condițiile în care datoria publică a crescut de la 35% din PIB în 2019 la peste 61% în 2026.

El a invocat recentul împrumut de 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale, pentru care cererea a depășit suma oferită, drept un semnal pozitiv privind încrederea investitorilor.

Niculescu a afirmat că România trebuie să atragă mai multe investiții străine și să stimuleze companiile autohtone. Printre domeniile de la care așteaptă contribuții importante la creșterea economică se numără energia și industria de apărare.

Premierul a susținut că reducerea deficitului trebuie realizată prin reforme administrative și o colectare mai eficientă a veniturilor, fără diminuarea pensiilor și a ajutoarelor sociale.