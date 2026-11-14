Indexarea pensiilor ar putea aduce o majorare de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care indexările au fost suspendate, însă procentul și calendarul aplicării măsurii nu au fost încă stabilite oficial.

Ministerul Muncii a avansat varianta unei creșteri de aproximativ 7,3%, în timp ce o altă propunere luată în calcul de specialiști este acordarea unei majorări inițiale de 3-4%, urmată de o nouă creștere în a doua parte a anului.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) susține că este pregătită să aplice indexarea începând din ianuarie 2027, dar așteaptă adoptarea unui act normativ care să stabilească procentul. Președinta instituției a explicat că decizia trebuie luată cât mai repede, deoarece recalcularea drepturilor și emiterea taloanelor cu noile valori presupun operațiuni administrative care necesită timp.

„Așteptăm un act normativ care să confirme un anumit procent și, în momentul în care va apărea acest act normativ în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027”, a declarat Valentina Robu.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut că indexarea pensiilor trebuie să fie o prioritate pentru anul viitor. Estimarea avansată de acesta este de aproximativ 7,3%, după ce sprijinul acordat pensionarilor în ultimii doi ani a compensat doar parțial pierderea puterii de cumpărare provocată de inflație.

Și premierul Luca Niculescu a vorbit despre posibilitatea unei majorări de la 1 ianuarie 2027, fără să confirme însă un procent. Acesta a declarat că nu își imaginează ca pensiile să nu crească după doi ani de amânări, dar a precizat că decizia depinde de cifrele bugetare.

O variantă alternativă a fost propusă de consultantul fiscal Adrian Negrescu. Acesta consideră că bugetul ar putea susține inițial o creștere de 3-4%, urmând ca o a doua majorare să fie acordată de la 1 iulie sau ulterior, în funcție de evoluția economiei și de veniturile statului.

Potrivit lui Negrescu, România trebuie să ia în calcul obligațiile financiare importante din 2027. Statul ar avea de achitat aproximativ 21 de miliarde de euro pentru datoria publică și trebuie să reducă deficitul bugetar la 5,2%. Efortul de ajustare ar presupune economii estimate la 5-7 miliarde de euro.

Deocamdată, nicio variantă de indexare nu este aprobată oficial. Procentul final va depinde de resursele bugetare și de decizia Guvernului.