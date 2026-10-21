Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor a cinci miniștri

Premierul Luca Niculescu participă miercuri la ceremoniile de preluare a mandatelor de către cinci miniștri din noul Executiv, după ce Guvernul a primit marți votul de învestitură al Parlamentului, cu 280 de voturi favorabile.

Potrivit programului oficial, prima oprire este la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la ora 09:00, unde Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) preia funcția de la Dragoș Pîslaru (PNL).

La ora 09:40, premierul va participa la ceremonia de la Ministerul Afacerilor Externe, unde Sebastian-Dănuț Neculăescu, ministru independent politic, îi succede Oanei Țoiu (USR).

La ora 10:15 este programată preluarea mandatului la Ministerul Educației și Cercetării. Valentin-Sorin Costreie, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, îl înlocuiește pe Mihai Dimian. La ora 11:00, Ștefan-Radu Oprea (PSD) preia conducerea Ministerului Apărării Naționale de la ministrul interimar Radu Miruță (USR).

Ultima ceremonie la care participă premierul este programată la ora 11:45, la Ministerul Culturii. Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan preia mandatul de la Demeter András István.

În paralel, la ora 09:00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne are loc predarea mandatului de către Cătălin Predoiu către Marian Neacșu (PSD), fără participarea premierului. La final, cei doi vor susține declarații de presă.

Tot miercuri, ministrul Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete, va organiza, de la ora 12:00, o conferință de presă privind situația financiară a sistemului sanitar. Acesta preia funcția de la Cseke Attila.

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul de numire a noului Guvern, condus de Luca-Alexandru Niculescu. Cabinetul include reprezentanți PSD și miniștri independenți, iar Marian Neacșu ocupă și funcția de viceprim-ministru.

Printre ceilalți membri ai Executivului se numără Alexandru Nazare la Finanțe, Radu Marinescu la Justiție, Daniel-Cătălin Zamfir la Economie, Dumitru Chisăliță la Energie și Florin-Ionuț Barbu la Agricultură.

Noul Cabinet își începe activitatea după perioada de interimat a Guvernului precedent, urmând să preia responsabilitățile ministeriale și dosarele aflate în lucru.