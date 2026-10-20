„Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată! Este un moment important pentru România. Ne punem imediat pe treabă. Chiar din această seară”, a afirmat acesta.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit de Parlament, după ce a obținut 280 de voturi favorabile și 58 împotrivă. Noul Cabinet, alcătuit din miniștri PSD și independenți, beneficiază de sprijinul parlamentar al PNL și UDMR. Pentru învestire erau necesare minimum 233 de voturi.

Update. 15.30. A început procedura de vot pentru învestirea noului guvern, condus de Luca Niculescu. Este nevoie de 233 de voturi.

„Azi ne aflăm cu toţii în faţa unei decizii – continuăm criza politică, sau o închidem (...) PNL va da un vot de necesitate, un vor prentru încheierea acestei crize”, a spus liderul PNL în plenul Parlamentului.

„Nu există nicio „grea moștenire”, a mai spus Bolojan.

„Au trecut peste cinci luni de când PSD şi AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziţie, a luptat să ţină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reuşit să ofere nicio soluţie viabilă. În plus, cele patru desemnări pe care le-a făcut preşedintele României, una singură, cea a lui Siegfried Mureşan, a reflectat voinţa politică exprimată de partide în urma consultărilor. Celelalte au fost strict opţiuni ale preşedintelui României”, a declarat Ilie Bolojan.

„Azi ne aflăm cu toţii în faţa unei decizii continuăm criza politică sau o închidem. Politic, pentru PNL ar fi simplu să voteze împotrivă. Când îl auzi pe domnul Grindeanu îţi dai seama ce greu îţi este. Dar cu ce preţ pentru ţară? Când serviciile de bază riscă să nu mai poată funcţiona sau când camerele de gardă nu vor mai putea prelua pacienţii şi urgenţele pentru că nu vor avea cu ce să le rezolve, atunci oamenii vor suferi şi sigur, nimeni nu va răspunde de asta”, a mai afirmat liderul PNL.

„PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize. Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcţii, nu pretindem în schimb decât menţinerea direcţiei României. Şi nu suntem şantajaţi, ca să fie clar pentru toată lumea”, a mai spus el.

„Nu trebuie să menținem suspansul. Știți foarte bine câte voturi o să primiți din partea AUR pentru acest nou guvern-marionetă. Același număr pe care l-ați primit și pentru cele anterioare: zero”, a declarat George Simion.

„Noi nu suntem trădători, cum sunt alții care comentează, dar nu prea se prezintă. Fac un apel către toți parlamentarii cu coloană vertebrală. Sunt câțiva și pe la liberali și o să conteze foarte mult fiecare cum votează. Nu vă murdăriți și nu votați acest guvern! Nu va face decât să continue sărăcirea populației. Rămâneți loiali celor care v-au votat. Rămâneți loiali poporului român”, a mai spus Simion.

„În aceste zile, pentru că a fost menționată Franța, Uniunea Europeană, mă uit cu îngrijorare către ceea ce se întâmplă în Paris. Jaf, vandalism, politici bezmetice, incoerente. E clar că nu asta este direcția pe care trebuie să meargă țara. Nu trebuie să acceptăm dictate impuse. Și nu trebuie să acceptăm așa ceva. Spuma asta îmbâcsită, această plebe, să ajungă a fi stăpână și pe țară, și pe noi”, a susținut liderul AUR.

„Niciodată! De cinci luni de zile vă prefaceți că vă certați. Că ați rupt alianța și astăzi ajungeți să votați cot la cot. Și ce chin, ce jale a fost că vom trăda noi, că votăm Guvernul Veștea, că am făcut o alianță cu PSD-ul. Trebuie să fim onești cu cei care ne susțin”, a mai spus Simion.

„De fapt, ce faceți voi astăzi aici? Și mă uit la voi cum vă uitați cu ură. Ce faceți voi aici se cheamă trădare. Ce faceți voi aici de cinci luni de zile este să încercați să dați aspirine unui pacient bolnav de cancer, care are nevoie urgentă de operație, are nevoie să meargă la tăiere”, a mai spus Simion.

„Și acum, total nedemocratic, pentru că au fost două propuneri, au trecut 60 de zile. Faceți rocada la guvernare și păcăliți lumea că ați rupt alianța și înțelegerea. Voi sunteți înțeleși de mult. Deja vă gândiți la moțiuni de cenzură. Știți cum? O să veniți la noi să semnăm moțiuni de cenzură? Voi, care astăzi vă dați votul pentru acest guvern?”, a susținut liderul AUR.

„Dacă vouă vă e frică de popor și de alegeri, înseamnă că acolo este răspunsul pe care îl tot căutăm de cinci luni. De cinci luni de zile continuă sărăcirea românilor, prăbușind cursul euro-leu, mărind inflația, scumpind prețul la energie. Asta se simte în buzunarul fiecărui român.

Continuați atacul la fiecare categorie socială, de la pensionari la antreprenori. Și acel curs leu-euro a crescut și crește în fiecare zi, deși eu nu sunt președinte. Și nici AUR nu este la guvernare. Și, cu siguranță, acel curs leu-euro, și cu acest guvern-marionetă, o să crească în continuare. De cinci luni de zile vă jucați de-a poliția politică și hărțuiți propriii cetățeni”, a încheiat George Simion.

„Doamnelor şi domnilor parlamentari, vă dau o primă veste bună: guvernul Bolojan pleacă! Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor! Iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm ţara blocată în criză şi haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo. Timp de şase luni, PNL-USR s-au luptat pentru putere, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viaţă fără tratamente! Acest lucru trebuie să se oprească azi!”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Partidul Social Democrat a ales responsabilitatea. Votăm azi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcţie. Dar să fie clar: nu vom administra eşecul guvernului Bolojan şi al dreptei! Îl vom expune public, din prima zi. Acesta este angajamentul meu în faţa românilor!”, a susținut preşedintele PSD.

„Aţi venit la guvernare cu discursuri despre reformă, despre competenţă, despre integritate. Plecaţi de la putere cu un lider condamnat, cu Salvador la subraţ şi cu agenda publică ocupată de ură şi istericale. Da – atât de jos aţi adus nivelul. Aţi plecat de la zero şi la zero aţi rămas! ”, i-a atacat Grindeanu pe cei din USR.

„Pentru jaful de la şantierul Mangalia. Pentru jaful de la Sadu. Pentru jaful de la Romaero. Pentru jaful cu contractele pe SAFE. Contract cu contract. Decizie cu decizie. Leu cu leu! Românii au dreptul să ştie. Şi vă vom pune oglinda transparenţei mult clamate în faţă! Până atunci – la fel ca doamna Ţoiu- le urez şi eu condoleanţe tuturor catastrofelor USR care îşi vor pierde sinecurile grase de la stat”, a continuat Grindeanu, adăungând „Drum bun, dar aveţi grijă că nu toţi sunteţi la fel de norocoşi ca şi Fritz. Nu toţi vă veţi putea angaja singuri la partid pe mii de euro!”

„În aceste zile, se împlinesc fix 7 ani de când sunteţi fără pauză la guvernare, deşi nu aţi câştigat niciodată alegerile! Patru premieri liberali au ajuns la putere cu voturile PSD. Să fim sinceri: PSD a fost de multe ori pentru voi un fel de Cruce Roşie. Uneori am acceptat compromisuri grele şi v-am luat pe liste comune pentru a vă salva sigla istorică a partidului. Am construit împreună majorităţi şi am asigurat stabilitate atunci când am considerat că interesul ţării o cere. Astăzi, a venit momentul să întoarceţi acel sprijin! Şi electoratul de dreapta îşi doreşte la fel de mult schimbarea direcţiei acestei ţări. Vă asigur că toţi antreprenorii falimentaţi, toţi românii cu profesii liberale sărăciţi şi toţi tinerii din România cărora le-aţi tăiat bursele vor aprecia acest vot”, a mai susținut Grindeanu.

„Performanţa guvernului Bolojan a fost sintetizată perfect chiar de către domnul premier demis. Ilie Bolojan şi-a început mandatul avertizând că România riscă incapacitatea de plată şi l-a încheiat spunând că e nevoie de un Guvern care să evite colapsul. Aşadar, de la incapacitate de plată la colaps- acesta este adevăratul bilanţ al domnului Bolojan. Avem o economie care are nevoie azi de oxigen şi familii care nu mai suportă austeritatea”, a mai afirmat președintele PSD.

„Reducerea deficitului este absolut necesară. PSD îşi asumă pe deplin acest obiectiv. Vom respecta toate angajamentele pe care le avem cu agenţiile de rating şi partenerii noştri europeni. Dar nu vom reduce deficitul prin sărăcirea românilor şi sufocarea economiei. Acum trebuie să reconstruim o economie puternică, să reducem cu adevărat risipa şi să începem reforma administraţiei publice! Şi vă asigur că asta vom face din prima zi!”, a mai spus el.

„Prima dată trebuie să spuneţi ţării adevărul despre buget. Câţi bani avem. Ce facturi sunt neachitate. Şi ce investiţii sunt blocate. Avem nevoie urgent de un audit al finanţelor publice, pentru ca mai apoi să luăm măsuri”, a mai afirmat Grindeanu.

„Rectificarea bugetară trebuie să răspundă urgenţelor. Spitalele au nevoie de resurse. Autorităţile locale au plăţi de făcut. Firmele care au lucrat pentru stat îşi aşteaptă banii. Pregătirea pentru iarnă cere decizii rapide. La fel şi bugetul pentru 2027. Susţinem reluarea indexării pensiilor din 2027 conform legii şi eliminarea CASS pentru mame şi veterani, în condiţiile stabilite prin programul de guvernare”, a adăugat el.

„Statul trebuie să înceapă cu propria risipă. Cu instituţiile care se suprapun. Cu achiziţiile prea scumpe. Cu programele care consumă bani fără rezultate. În primele şase luni cerem auditarea cheltuielilor şi propuneri concrete de reorganizare. Fiecare ministru trebuie să poată explica ce păstrează, ce schimbă şi cât economiseşte. ANAF trebuie evaluat după rezultate, inclusiv în combaterea marii evaziuni. Contribuabilul corect are nevoie de servicii mai simple şi de reguli aplicate egal. Aşa vor simţi oamenii reforma: prin timp câştigat, servicii accesibile şi probleme rezolvate”, a adăugat Grindeanu.

„Aveţi un program. Aveţi o echipă. Şi aveţi PSD motivat să schimbe lucrurile. Peste şase luni, vom pune cu toţii pe masă rezultatele şi vom face împreună evaluarea Guvernului. Şi vă asigur că cea mai corectă evaluare va fi făcută prin ceea ce livrăm oamenilor”, a promis Sorin Grindeanu.

„Mă aflu astăzi în faţa dumneavoastră într-un moment în care România nu mai are timp de pierdut. Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine, de 5 luni de interimat, de blocaj politic, peste 5 luni în care lumea şi jurul nostru s-a schimbat acelerat, în timp ce la Bucureşti discuţiile importante au stat pe loc, iar românii au resimţit direct acest lucru”, a declarat premierul desemnat Luca Niculescu în plenul comun al celor două camere.

„Adevărata miză rămâne dacă România rămâne captivă în calcule electorale, de limitări şi linii roşii, sau dacă are forţă să închidă această etapă, o etapă nefericită a vieţii noastre politice, să-şi repornească economia, să acţioneze coerent într-un moment de vulnerabilitate politică, economică, socială şi teohonică”, a mai spus Niculescu.

„Am acceptat acest mandat ca prim-ministru independent tocmai pentru că România nu îşi mai permite o criză prelungită şi are nevoie de un punct de echilibru şi de execuţie Are nevoie de un guvern care să gestioneze imediat dificultăţile prezentului, dar care, în acelaşi timp, să pună în mişcare schimbările de care ţara are nevoie pentru viitorul ei”, a mai afirmat premierul desemnat.

„Le spun românilor de la început ce fel de guvern va fi acesta: Un guvern care aduce bani şi investiţii în ţară, un guvern care creează locuri de muncă, un guvern care va contribui la consolidarea Europei şi îi va apăra pe români Pentru aceasta avem nevoie, înainte de toate, de o înţelegere corectă a situaţiei în care ne aflăm”, a adăugat politicianul.

„România a recuperat astfel o parte considerabilă din decalajele faţă de statele europene dezvoltate, a atras investiţii şi a cunoscut o îmbunătăţire a nivelului de trai. Ar fi nedrept să ignorăm aceste realizări.

Dar ar fi la fel de greşit să nu recunoaştem că acest model şi-a atins limitele Consumul nu mai poate creşte la nesfârşit pe seama importurilor şi a împrumuturilor. Datoria publică nu poate substitui permanent productivitatea, iar fondurile europene nu pot compensa la infinit insuficienţa investiţiilor private”, a mai spus Luca Niculescu.

„Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligaţia să îi protejăm pe cei mai vulnerabili şi să construim condiţiile refacerii veniturilor reale. Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, cu prudenţă şi în limitele traiectoriei deficitului, iar pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse şi gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin ţintit”, a mai spus pemierul desemnat.

„Datoria publică a depăşit deja 60% din PIB, iar a opri rostogolirea ei către generaţiile următoare este o obligaţie morală. Vom pune accent pe eficienţa cheltuielilor, colectarea fiscală, combaterea marii evaziuni, eliminarea privilegiilor nejustificate, protejarea si atractia investiţiilor.

Statul îşi va reduce mai întâi propriile cheltuieli şi risipa din agenţii şi companii de stat înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecţi. Nicio cheltuială permanentă nu va fi aprobată fără o sursă permanentă de finanţare şi fără avizul Ministerului Finanţelor”, a promis Niculescu.

„Trebuie să pregătim şi economia României pentru viitor, dincolo de urgenţele prezentului. Investiţiile: banii trebuie să ajungă unde e nevoie. Încep cu banii, pentru că fără bani nu se construiesc nici spitale, nici drumuri, nici şcoli. Astăzi, aproape un leu din zece pe care îi încasează statul pleacă catre plata dobânzilor. Cea mai buna cale de a ieşi din această capcană este creşterea economică: mai multe investiţii, mai multe firme care produc în România, mai mulţi oameni care muncesc”, a adăugat Niculescu.

„Dăm un semnal de predictibilitate pentru mediul de afaceri. Păstrăm cota unică, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri şi deschidem schemele de relansare pentru producţia în ţară. În agricultură, trebuie să producem mai multă valoare adăugată, prin dezvoltarea irigaţiilor, a capacităţilor de procesare şi a industriei agroalimentare. Pentru investitorii strategici, statul va vorbi cu o singură voce: proiectele de peste 100 de milioane de euro vor avea coordonare directă la nivelul Cancelariei Prim-ministrului, un singur punct de contact, un manager de caz şi un calendar asumat”, a mai spus politicianul.

„Voi propune tuturor partidelor parlamentare un Pact Energetic Naţional pe zece ani, pentru ca direcţia acestui domeniu vital să nu mai fie schimbată de la un guvern la altul”, a declarat Niculescu.

„Şi pentru populaţie, preţul energiei nu scade prin promisiuni, ci prin producţie. Până la finalul lui 2027 vom aduce în sistem aproape 6.000 de megawaţi noi, adica de aproape trei ori productia centralei de la Cernavoda. Iar tot în 2027 intră pe piaţă gazul din Neptun Deep. Până când aceste capacităţi vor produce efecte în facturi, statul român le va fi alături familiilor cu venituri mici”, a mai promis premierul desemnat.

„Sunt un premier independent. Nu am aparţinut niciodată unui partid politic, dar înţeleg foarte bine că un guvern nu poate funcţiona fără sprijin parlamentar şi fără dialog cu partidele.Independenţa politică nu înseamnă însă lipsă de autoritate. Îmi asum responsabilitatea conducerii acestui guvern. Învestirea de către Parlament se obţine prin vot.

Încrederea societăţii se câştigă prin rezultate. Votul de azi nu reprezintă un cec în alb, ci un mandat pentru muncă, dialog şi rezultate. În fiecare lună vom publica transparent stadiul îndeplinirii măsurilor din programul de guvernare, execuţia bugetară şi absorbţia fondurilor europene, pentru că Guvernul trebuie să îşi corecteze din mers politicile care nu funcţionează”, a adăugat Niculescu.

„Ştiu foarte bine că votul de astăzi nu înseamnă susţinere politică din partea tuturor celor care îl vor da, dar nu pot să nu vă mulţumesc tuturor celor care aţi contribuit, cu echilibru şi maturitate, la depăşirea acestui moment dificil din viaţa societăţii noastre. Le multumesc colegilor din din PSD, care şi-au asumat, alături de mine si de colegii independenti să guvernăm pentru România.

Iar intelegerile politice cu grupurile PNL, UDMR şi al minorităţilor naţionale, precum şi cu ceilalţi membri ai Parlamentului sunt elemente de responsabilizare. Nu confund acest vot cu un sprijin necondiţionat. Îl înţeleg ca pe o obligaţie: să lucrez cu toate forţele politice din această sală, să explic fiecare decizie şi să pun în dezbatere, deschis, fiecare proiect important”, a mai spus premierul desemnat.

„Suntem o naţiune. Iar o naţiune înseamnă mai mult decât suma intereselor individuale ale celor care o compun. Înseamnă o istorie comună, o responsabilitate comună şi, mai ales, un viitor pe care avem datoria să îl construim împreună. Şi totuşi, trebuie să avem curajul să recunoaştem că astăzi părem o naţiune divizată. O naţiune prea des captivă propriilor conflicte, care întâmpină dificultăţi în a-şi defini interesele, în a-şi proiecta forţa şi în a înţelege amploarea transformărilor care se petrec în jurul ei.

Pentru că nu trăim un moment obişnuit al istoriei. Trăim într-o lume a marilor reaşezări economice, geoeconomice şi geopolitice. O lume în care schimbările se accelerează, în care vechile echilibre se destramă, în care raporturile de putere se modifică şi în care regulile pe care le consideram stabile sunt puse sub semnul întrebării”, a adăugat Niculescu.

De aceea, miza momentului pe care îl traversăm este mult mai mare decât depăşirea unei crize bugetare, decât formarea unui guvern sau decât administrarea următorilor doi ani. Miza este felul în care România înţelege acest moment istoric şi locul pe care doreşte să îl ocupe în lumea care se clădeşte. Depinde de noi dacă vom continua să ne consumăm energia în conflicte interne, în competiţii mărunte şi în dispute care ne împiedică să vedem dincolo de ziua de mâine. Sau dacă vom reuşi să ne regăsim ca naţiune, să ne regăsim solidaritatea, capacitatea de a defini obiective comune şi voinţa de a construi pentru generaţiile care vin”, a mai spus Luca Niculescu.

„Cred că ne aflăm într-un asemenea moment. Şi cred că fiecare dintre noi, indiferent de locul pe care îl ocupă astăzi, poartă o parte din responsabilitatea pentru ceea ce va deveni România. Nimeni nu va aştepta ca România să se dezmeticească din conflictele interne. Lumea nu îşi va încetini transformările pentru că noi nu suntem pregătiţi. Nu îşi va amâna deciziile până când ne vom fi rezolvat disputele şi nu ne va garanta un loc în viitoarea ordine doar pentru că am avut unul în cea de ieri. Lumea se va schimba cu sau fără noi. Dar eu cred în această ţară.

O Românie mai sigură şi mai respectată în Europa şi în lume. Aceste obiective nu aparţin unui singur partid şi nici unui singur guvern. Ele aparţin României. Ştiu că încrederea nu se câştigă printr-un discurs. Se câştigă în timp, prin ceea ce faci, prin respectarea angajamentelor şi prin felul în care răspunzi atunci când lucrurile nu merg aşa cum ai sperat. Aceasta este şi responsabilitatea pe care mi-o asum astăzi. Şi vă propun să începem să lucrăm. Avem multe de făcut”, a încheiat Niculescu.

Parlamentul votează marți, de la ora 14:00, învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, după ce miniștrii propuși vor încheia audierile în comisiile parlamentare. Pentru ca noul Executiv să își înceapă mandatul, sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.

Cabinetul Niculescu are șanse să obțină sprijinul necesar, după acordurile încheiate cu PNL și UDMR. PSD, PNL și UDMR însumează 239 de parlamentari, suficienți pentru învestire dacă toți votează în favoarea Guvernului.

Susținerea ar putea fi însă afectată de eventuale absențe și de parlamentarii liberali care au anunțat că se opun participării PSD la Executiv.

PNL Iași a decis în unanimitate să nu susțină învestirea Cabinetului, cerând formarea unei majorități reformiste sau organizarea de alegeri anticipate. În același timp, AUR și USR au anunțat că vor vota împotrivă. AUR contestă modul în care a fost format Guvernul, iar liderul USR, Dominic Fritz, a criticat majoritatea pe care s-ar baza noul Executiv.

Acordul semnat de Ilie Bolojan cu premierul desemnat prevede, între altele, reducerea deficitului bugetar al României la cel mult 5,3% în 2027. Bolojan a precizat că documentul nu reprezintă un cec în alb, ci urmărește asigurarea sprijinului parlamentar pentru măsurile bugetare.

UDMR, prin Kelemen Hunor, a condiționat susținerea de respectarea drepturilor minorităților și sprijinirea învățământului în limba maghiară.

Grupul minorităților naționale, parlamentari neafiliați și alte grupuri ar putea contribui suplimentar la voturile favorabile, dacă își mențin sprijinul anunțat.

Premier: Luca Niculescu – independent

Luca Niculescu – independent Interne: Marian Neacșu – PSD

Marian Neacșu – PSD Transporturi: Ștefan-Ovidiu Popa – PSD

Ștefan-Ovidiu Popa – PSD Finanțe: Alexandru Nazare – independent

Alexandru Nazare – independent Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu – independent

Sebastian-Dănuț Neculăescu – independent Justiție: Radu Marinescu – PSD

Radu Marinescu – PSD Apărare: Ștefan-Radu Oprea – PSD

Ștefan-Radu Oprea – PSD Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism: Daniel-Cătălin Zamfir – PSD

Daniel-Cătălin Zamfir – PSD Energie: Dumitru Chisăliță – independent

Dumitru Chisăliță – independent Agricultură: Florin-Ionuț Barbu – PSD

Florin-Ionuț Barbu – PSD Mediu: Natalia-Elena Intotero – PSD

Natalia-Elena Intotero – PSD Dezvoltare: Marcel-Alexandru Stoica – PSD

Marcel-Alexandru Stoica – PSD Investiții și Proiecte Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu – PSD

Alexandru-Mihai Ghigiu – PSD Muncă: Petre Florin Manole – PSD

Petre Florin Manole – PSD Sănătate: Alexandru-Florin Rogobete – PSD

Alexandru-Florin Rogobete – PSD Educație: Valentin-Sorin Costreie – independent

Valentin-Sorin Costreie – independent Cultură: Ioana-Ruxandra Victoria Ciocan – independent

Miniștri delegați:

Învățământ preuniversitar: Sorin-Gabriel Ionescu – PSD

Sorin-Gabriel Ionescu – PSD Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel-Bogdan Dumitru – independent

Votul de marți este a patra încercare de formare a unui Guvern după demiterea Cabinetului Bolojan în luna mai. Dacă Parlamentul aprobă noul Executiv, se încheie perioada de interimat și începe mandatul Guvernului Niculescu.