România ar putea valorifica mai eficient resursele naturale prin dezvoltarea capacităților de producție și prelucrare pe plan intern. Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a anunțat organizarea unei întâlniri cu specialiști din mediul academic, pentru identificarea unor soluții care să contribuie la creșterea valorii adăugate în economia națională, potrivit Ministerului Economiei.

Ministrul Economiei și academicianul Ioan Dumitrache au convenit marți organizarea unei reuniuni de lucru dedicate exploatării și prelucrării resurselor naturale ale României. Discuția a avut loc cu ocazia lansării volumului „România 2050”, eveniment organizat în Aula Academiei Române.

La întâlnire vor participa specialiști și experți care vor analiza modalitățile prin care România își poate dezvolta capacitățile de prelucrare, poate atrage investiții și poate obține beneficii economice mai mari din resurse.

Daniel Zamfir consideră că utilizarea tehnologiilor moderne, cercetarea și inovarea pot contribui la relansarea industriei românești, la dezvoltarea unor noi capacități de producție și la crearea de locuri de muncă.

„Este important să transformăm potențialul României în rezultate concrete pentru economia națională. Avem resurse, avem specialiști și avem nevoie de o abordare strategică prin care aceste resurse să fie valorificate inteligent, sustenabil și, pe cât posibil, prin dezvoltarea capacităților de producție și prelucrareprelucrare în țară”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul a vorbit și despre importanța implicării specialiștilor și a cercetătorilor în stabilirea direcțiilor de dezvoltare economică.

„Dialogul cu mediul academic și cu experții este esențial în acest demers”, a adăugat ministrul.

Ministerul Economiei a anunțat că intenționează să extindă colaborarea cu mediul academic, astfel încât expertiza științifică să fie utilizată la elaborarea unor politici care să susțină producția internă și să crească competitivitatea companiilor românești.