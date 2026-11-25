Delegația formației Beşiktaş Istanbul a trăit momente tensionate miercuri, 25 noiembrie, pe drumul spre Georgia, unde urmează să dispute partida din Europa League cu Hapoel Beer-Sheva. Aeronava în care se aflau membrii clubului turc ar fi fost lovită de un fulger în momentul în care încerca să aterizeze pe aeroportul din Batumi, iar vremea rea i-a forțat pe piloți să schimbe ruta spre Turcia, conform Mediafax.

Informația a apărut inițial în presa din Turcia, pe baza datelor transmise de TRT Spor, și a fost preluată ulterior de jurnaliștii de la Bild. Conform relatărilor, aparatul de zbor s-a confruntat cu turbulențe severe în apropierea pistei, motiv pentru care aterizarea la Batumi a fost anulată din cauza condițiilor meteo dificile. Reprezentanții grupării din Istanbul au vorbit despre o experiență limită, precizând că avionul ar fi fost atins de un fulger în timpul manevrelor de apropiere. „A fost cel mai tensionat zbor din viața noastră”, a declarat un oficial al clubului, citat de presa turcă.

În urma incidentului și a vremii nefavorabile, aeronava a fost deviată către aeroportul Rize-Artvin, aflat în nord-estul Turciei, unde a aterizat în siguranță. După ce au pus piciorul pe sol, membrii delegației au plecat mai departe spre Georgia pe cale rutieră, cu autocarul.

Întârzierile acumulate pe parcursul deplasării au dus la anularea conferinței de presă premergătoare meciului, la care trebuia să fie prezent antrenorul Vincenzo Italiano. Confruntarea dintre Beşiktaş și echipa israeliană Hapoel Beer-Sheva se va juca la Batumi, chiar dacă formația turcă figurează ca echipă gazdă.

Jurnaliștii germani notează că mutarea duelului de la Istanbul pe un teren neutru a fost decisă din rațiuni de securitate, în contextul tensiunilor politice generate de conflictul din Israel. Prin urmare, Beşiktaş a fost nevoită să călătorească în străinătate pentru o partidă pe care, în mod normal, ar fi jucat-o acasă.

Furtuna și condițiile atmosferice dificile nu au creat probleme doar delegației din Istanbul. Nici brigada de arbitri din Danemarca, condusă la centru de Morten Krogh, nu a reușit să ajungă la Batumi conform programului inițial. Avionul arbitrilor a fost nevoit să aterizeze la Trabzon, în Turcia, deoarece vremea nu a permis continuarea zborului spre destinația stabilită.

Nici Hapoel Beer-Sheva nu a scăpat de neplăceri în pregătirea duelului. Din cauza vremii, formația israeliană a trebuit să își desfășoare antrenamentul oficial pe o altă suprafață de joc. Între incidentul aviatic și vremea nefavorabilă, programul ambelor echipe dinaintea partidei de Europa League a fost serios perturbat, însă publicația germană nu indică faptul că meciul ar urma să fie amânat.