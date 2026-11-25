Republica Moldova. Dorina Darii, reprezentanta Republicii Moldova la concursul de frumuseţe Miss Universe, a părăsit concursul după ce nu a reuşit să se califice nici în semifinale.

Pe lângă eşecul de la Puerto Rico, fosta concurentă în vârstă de 32 de ani este pusă în situaţia să înfrunte un val de critici acide la revenirea acasă. Pe reţele a fost pornită o campanie în care Dorina Darii este criticată pentru prestaţia de la Miss Universe. Inclusiv şi pentru ţinuta „Inima Moldovei”, despre care tânăra a spus, înainte ca să intre în concurs, că o va purta cu mândrie.

Totodată, internauţii au criticat şi modul cum de selectare a reprezentantei Republicii Moldova la Miss Universe.

Dorina Darii nu a comentat eşecul de la concurs. După eliminare, frumoasa moldoveancă a postat pe reţele un mesaj, în care le-a mulţumit celor care au susţinut-o. Totodată, tânăra a încurajat femeile să aibă încredere în sine.

„Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați ales și ați crezut în mine. Este o onoare să fiu aici, pe scena Miss Universe, și să-mi reprezint țara, Moldova. Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce se întâmplă în viața mea în acest moment.

Continuați să visați, continuați să străluciți! Sunteți întotdeauna reginele propriilor vieți”, a scris Dorina Darii.

Cele mai multe critici a atras ţinuta în stil popular în care Dorina Darii a defilat pe podiumul de la Miss Universe. Mai mulți internauți și persoane publice au pus la îndoială elementele tradiționale ale ținutei.

Ţinuta întitulată „Sufletul Moldovei” a fost creată special pentru Dorina Darii pentru a reprezenta Republica Moldova la concursul de frumuseţe.

Creație exclusivă semnată DORI LYS, un brand de modă sustenabilă, creatorii ţinutei „Sufletul Moldovei” şi-au propus să îmbine frumusețea portului popular, broderia tradițională și dantela delicată într-o interpretare modernă.

Aici vedeți prestația României și Moldovei la etapa costumului reprezentativ pentru țară. Prima inspirată de Brâncuși, a doua de Mărțișor (presupun). Intenții bune, rezultate kitschoase. Organizatorii din MD m-au contactat pentru o consultație. Le-am arătat un costum reprezentativ pentru Basarabia, dar nu au mai răspuns. Sigur nu este cazul să se poarte pe scena acestui concurs autenticitate pură, dar atunci când apare numele țării tale, ai vrea parcă totuși să fie mai mult discernământ, rafinament și eleganță. Sau sunt prea multe neologisme la un loc?”, a comentat antreprenoarea Stela Moldovanu.

Şi experta în comunicare, Alina Chicu, a criticat ținuta purtată de Dorina Darii.

În ultimele zile, internetul a fiert din nou pe tema Miss Universe. Ba că a apărut o reprezentantă a Moldovei despre care nimeni nu știa cum a fost aleasă, ba că avem deja 10 „Miss-uri” diferite pe an, ba că „costumul național” de pe scenă seamănă mai degrabă a rochie spaniolă sau bulgărească decât a port moldovenesc. Ajungem să prezentăm un costum național făcut după ureche. În lumea mare, costumul național e cartea de vizită a unei țări. La noi, pentru că totul se face pe ultima sută de metri și fără buget, nu întreabă nimeni un etnograf sau un om de cultură. Se ia o dantelă, se pune un corset, se mai leagă o stofă roșie la brâu și gata — îi spunem „Sufletul Moldovei”. Rezultatul? Publicul de acasă se uită la ecran și se întreabă: „Asta e Moldova sau altceva?”, a scris experta.

„Nu este prima oară cand reprezentantele RM la concursurile de Miss profanează costumul național dar nu-l reprezinta cu mândrie. Este o bătaie de joc și lipsa totală e respect”, a scris un internaut.

Moldovenii au criticat şi modul în care sunt organizate concursurile de frumuseţe la Chişinău şi cum sunt selectate participantele la concursurile internaţionale. Totodată, organizatorii concursurilor de frumuseţe nu iau în calcul şi inteligenţa participantelor.

„Adevărul pe care puțină lume îl spune pe față este simplu: la noi, „a reprezenta Republica Moldova” la un concurs de frumusețe a devenit o afacere privată făcută pe genunchi, fără niciun standard minim de calitate.

Pe de o parte, este un haos total al titlurilor. Nu există un singur concurs, ci zeci. Fiecare agenție își cumpără o licență și își încoronează propria „Miss”. Așa ajungem ca în fiecare an să plece din Chișinău 10–15 fete diferite. Toate cu eșarfa „MOLDOVA” pe piept . Unele prin concursuri publice, altele prin selecții făcute pe tăcute, peste noapte.

În plus, frumusețea nu mai acoperă lipsa de pregătire. Pe marile scene internaționale se caută femei cu studii, cu proiecte reale, care știu să vorbească liber și să își reprezinte țara cu demnitate. La noi, selecția se oprește adesea la pozele de pe Instagram. Iar când fata urcă pe scenă nepregătită, tot ea încasează singură tot valul de critici de acasă”, a comentat Alina Chicu.