Comisia Europeană păstrează înghețată procedura de deficit excesiv în cazul României, însă trage un semnal de alarmă cu privire la evoluția cheltuielilor publice din anul 2027. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cataloghează decizia drept o confirmare a măsurilor de consolidare fiscală adoptate, subliniind totodată că disciplina bugetară trebuie menținută cu strictețe.

Comisia Europeană a hotărât să mențină în suspensie procedura de deficit excesiv declanșată împotriva României încă din anul 2020, moment în care țara noastră a depășit pragul european de 3% din PIB. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, printr-o postare pe Facebook, în care a explicat atât beneficiile acestei validări, cât și capcanele care urmează.

„Un semnal important de încredere: Comisia Europeană menţine suspendată procedura de deficit excesiv pentru România. Este o nouă validare a direcţiei de corecţie asumate şi a rezultatelor livrate de România, dar procedura rămâne deschisă, iar Comisia avertizează asupra riscurilor din 2027. România se află în procedura de deficit excesiv din 2020, după depăşirea pragului european de deficit bugetar de 3% din PIB”, a transmis Alexandru Nazare.

Oficialul guvernamental a reamintit că, în ultimii ani, România a consemnat printre cele mai ridicate deficite bugetare din blocul comunitar, atingând un nivel maxim de 9,3% din PIB în 2024. Aceste derapaje au pus presiune pe stabilitatea economică, au scumpit împrumuturile statului și au erodat încrederea mediului investițional.

„Evaluarea anunţată ieri de Comisia Europeană este, prin urmare, un semnal important. Comisia confirmă progresele realizate de România şi estimează că, în 2026, evoluţia cheltuielilor nete se va încadra în traiectoria corectivă recomandată de Consiliul UE. În consecinţă, procedura este menţinută în suspensie, fără noi paşi procedurali în această etapă”, a precizat demnitarul.

Totuși, șeful de la Finanțe a ținut să tempereze entuziasmul, punctând că hotărârea reprezintă „o recunoaştere a progreselor”, nicidecum „o închidere a procedurii, şi nici un motiv pentru relaxarea disciplinei bugetare”.

Potrivit ministrului, rezultatele pozitive consemnate la nivel european se datorează pachetelor de consolidare fiscală implementate în special în a doua parte a anului 2025, dublate de un control riguros al cheltuielilor statului pe parcursul lui 2026. De altfel, încă din iunie 2026, Bruxelles-ul catalogase reformele din 2025 drept „măsuri eficace de corectare a deficitului”.

„Un element important al acestei evaluări a fost faptul că România a reuşit să ţină sub control creşterea cheltuielilor nete în 2025, respectând plafonul recomandat de Consiliul UE. Comisia a luat în considerare atât impactul măsurilor de consolidare fiscală, cât şi rezultatele concrete reflectate în execuţia bugetară. Evaluarea publicată ieri confirmă, pe baza celor mai recente date şi prognoze economice, continuarea acestui parcurs în 2026”, a explicat Alexandru Nazare.

Datele calculate conform metodologiei europene (ESA) indică o ajustare vizibilă: deficitul bugetar a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,8% în 2025. Pentru 2026, estimările Comisiei Europene indică un nivel de 6% din PIB, urmând ca în 2027 să coboare ușor, până la 5,8% din PIB.

„Vorbim, astfel, despre o reducere estimată a deficitului bugetar de 3,3 puncte procentuale din PIB în doar doi ani, între 2024 şi 2026. Prognoza Comisiei confirmă efectele măsurilor de consolidare fiscală şi ale controlului cheltuielilor, dar, în acelaşi timp, mesajul rămâne la fel de clar: România trebuie să continue ajustarea fiscală. Aceste rezultate au fost obţinute într-un context economic dificil şi reflectă eforturile semnificative făcute de cetăţeni, de mediul de afaceri şi de administraţia publică. Avem responsabilitatea de a valorifica aceste eforturi şi de a nu permite revenirea la dezechilibrele din trecut”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Următorul test major va avea loc în primăvara anului 2027, o evaluare pe care Nazare o consideră decisivă, având în vedere avertismentele oficialilor europeni privind vulnerabilitățile economiei românești și riscul depășirii plafonului de cheltuieli.

„În lectura Comisiei, există un risc ca, în 2027, cheltuielile nete să depăşească, în termeni anuali, traiectoria corectivă recomandată, abaterea estimată fiind mai mare de 0,3% din PIB. Există însă şi un element important: în termeni cumulaţi, prin raportare la anul de referinţă 2024, cheltuielile nete sunt estimate să rămână în limitele traiectoriei corective. Cu alte cuvinte, România are în continuare o traiectorie de corecţie pe care trebuie să o respecte, dar trebuie în acelaşi timp să adopte din timp măsurile necesare pentru ca bugetul pe 2027 să nu genereze noi abateri. Comisia avertizează că, dacă riscul se confirmă, procedura de deficit excesiv ar putea fi intensificată ulterior”, a avertizat oficialul.

Analiza din primăvara viitoare va lua în calcul execuția bugetară finală pe 2026, prognoza de primăvară a executivului comunitar și raportul anual de progres. Mai mult, în cadrul mecanismului de alertă, România va fi supusă unei noi analize aprofundate în 2027 din cauza dezechilibrelor macroeconomice excesive constatate anterior, semn că ajustarea fiscală trebuie însoțită de măsuri pentru creșterea competitivității.

„De aceea, responsabilitatea şi consecvenţa rămân esenţiale. Nu putem construi credibilitate prin măsuri luate doar atunci când presiunea este mare şi nu putem câştiga încrederea pieţelor prin schimbări repetate de direcţie. Construcţia bugetului pentru anul 2027 trebuie să reflecte aceste responsabilităţi: să nu angajăm cheltuieli permanente noi fără surse permanente de finanţare, să prioritizăm investiţiile publice, să îmbunătăţim colectarea veniturilor şi să utilizăm cât mai eficient resursele de care dispunem.

România trebuie să aibă ambiţia de a continua redresarea finanţelor publice, de a eficientiza cheltuielile statului şi de a utiliza mult mai bine resursele bugetare. Nu pentru a răspunde unor evaluări externe, ci pentru că aceasta este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea sănătoasă şi sustenabilă a României”, a punctat Nazare.

În viziunea ministrului Finanțelor, obiectivul principal este construirea unor finanțe publice echilibrate, care să susțină mediul economic și nivelul de trai, „nu de bugete împovărate de costuri tot mai mari ale datoriei publice”.

„Avem nevoie de mai multe resurse disponibile pentru priorităţile reale ale ţării, pentru servicii publice mai bune şi pentru oportunităţi economice care să le ofere românilor motive să construiască un viitor aici. O ţară stabilă financiar creează premisele pentru reducerea dobânzilor la care se împrumută statul, costuri de finanţare mai bune pentru companii şi populaţie şi mai mult spaţiu bugetar pentru investiţii şi servicii publice.

Înseamnă mai multă predictibilitate pentru cei care vor să investească şi să creeze locuri de muncă aici. Înseamnă să nu mai transferăm povara dezechilibrelor de astăzi asupra generaţiilor următoare şi să le oferim tinerilor motive să rămână în România, iar românilor plecaţi motive să se întoarcă”, a adăugat demnitarul.

În final, Alexandru Nazare a subliniat că încrederea piețelor reprezintă „un determinant-cheie al comportamentului investiţional”, în condițiile în care capitalul privat urmărește „stabilitate, predictibilitate şi seriozitate în deciziile economice”.

„O Românie care îşi respectă angajamentele şi îşi gestionează responsabil finanţele publice este o Românie mai atractivă pentru capital, investiţii şi dezvoltare. Obiectivul nu este doar să ieşim din procedura de deficit excesiv, ci să construim finanţe publice sănătoase, o economie mai rezilientă şi condiţii mai bune pentru investiţii şi dezvoltare. Evaluarea Comisiei evidenţiază încă o dată că direcţia asumată produce rezultate. Trebuie să continuăm acest parcurs, cu responsabilitate şi consecvenţă.

Credibilitatea câştigată trebuie protejată prin decizii responsabile şi rezultate sustenabile. Încrederea se câştigă greu. În economie, ea se construieşte prin predictibilitate, se consolidează prin consecvenţă şi se păstrează prin rezultate”, a conchis ministrul Finanțelor.