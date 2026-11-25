Un raport despre România coordonat de economistul Enrico Letta, fost premier al Italiei și autorul unor rapoarte de politici publice pentru Comisia Europeană a stârnit mare cvâlvă prin prezentarea lui trunchiată. S-a indus ideea că este vorba despre Justiție, vezi Știrile ProTV, dar de fapt este un raport despre starea economiei și despre perspective. Mai ales despre reformele necesare.

Am analizat cele mai importante aspecte ale raportului cu ajutorul QRIntel și am elaborat o sinteză utilă celor care vor să înțeleagă ce spune cu adevărat raportul.

Pentru rigoare, raportul a fost prezentat de Institutul Jacques Delors. Se numește: „Assessing Romania’s Competitiveness — A 2027–2035 Strategic Outlook”, noiembrie 2026, realizat cu participarea HorizonX, la solicitarea Fundației DDD Southeast Europe.

România a recuperat o parte importantă din decalajul economic față de Uniunea Europeană, însă continuarea acestui progres depinde de capacitatea de a produce mai multă valoare prin tehnologie, competențe și investiții.

Competitivitatea României până în 2035 va fi decisă de calitatea administrației, accesul companiilor la finanțare, costul energiei și pregătirea forței de muncă.

Aceasta este direcția centrală a raportului „Assessing Romania’s Competitiveness — A 2027–2035 Strategic Outlook”, publicat în 24 noiembrie 2026 de Institutul Jacques Delors, cu participarea HorizonX.

Analiza descrie o economie care a avansat rapid, dar în care succesul unor companii și centre urbane coexistă cu probleme persistente în educație, infrastructură și funcționarea instituțiilor. Următoarea etapă de dezvoltare presupune extinderea progresului către mai multe firme, regiuni și categorii sociale.

PIB-ul pe locuitor, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, a crescut de la 26% din media Uniunii Europene în 2000 la 78% în 2025. Evoluția reflectă contribuția investițiilor străine, integrării în piața europeană, exporturilor și modernizării economiei.

Pe măsură ce salariile cresc, avantajul costurilor reduse se restrânge. În același timp, îmbătrânirea populației și emigrația limitează disponibilitatea angajaților.

Pentru a continua convergența, România trebuie să crească productivitatea: fiecare angajat, investiție și unitate de energie utilizată trebuie să genereze o valoare economică mai mare. Această schimbare presupune tehnologii mai performante, organizarea mai eficientă a companiilor și dezvoltarea unor produse și servicii cu valoare adăugată ridicată.

Investițiile străine și fondurile europene rămân esențiale. Efectele lor pot fi amplificate prin dezvoltarea furnizorilor locali, transfer de cunoștințe și integrarea companiilor românești în activități mai sofisticate.

Dezechilibrele bugetare reduc capacitatea statului de a susține dezvoltarea și sporesc costurile finanțării. Atunci când încrederea în politica fiscală scade, efectele se transmit către companii prin dobânzi, incertitudine și amânarea proiectelor.

Raportul recomandă o consolidare fiscală care să protejeze investițiile în educație, cercetare și infrastructură. Aceste cheltuieli contribuie la creșterea productivității și la extinderea viitoare a bazei de impozitare.

Îmbunătățirea colectării este o componentă importantă. Documentul indică un decalaj de colectare de aproximativ 30% la TVA și de 44% la impozitul pe profit. Reducerea acestor pierderi poate crea spațiu pentru finanțarea serviciilor publice și a investițiilor.

Autorii propun și recalibrarea sistemului fiscal printr-o distribuție mai echilibrată a sarcinii fiscale, inclusiv impozitare progresivă și reducerea poverii asupra veniturilor mici din muncă. Pentru mediul de afaceri, aplicarea coerentă a regulilor și stabilitatea legislației sunt condiții importante ale planificării investițiilor.

Capacitatea administrației de a pregăti și finaliza proiecte influențează direct competitivitatea României. Întârzierile în autorizare, achizițiile publice dificile și schimbările frecvente de conducere se traduc în costuri suplimentare pentru economie.

Raportul recomandă recrutarea și promovarea pe merit, consolidarea expertizei interne și continuitate profesională în instituțiile publice. Administrațiile locale au nevoie de competențe pentru proiecte, achiziții și gestionarea investițiilor.

O administrație performantă permite construirea mai rapidă a infrastructurii, furnizarea unor servicii publice mai bune și folosirea eficientă a resurselor bugetare. Profesionalizarea instituțiilor devine astfel una dintre investițiile cu efecte asupra întregii economii.

Sistemul bancar este stabil, însă finanțarea economiei rămâne insuficient dezvoltată. Numeroase companii întâmpină dificultăți în accesarea creditelor, iar firmele inovatoare au puține opțiuni pentru atragerea capitalului necesar extinderii.

Potrivit raportului, 32,6% dintre companii se află sub nivelul legal al capitalului, iar aproximativ 14% au capitaluri proprii negative. Îmbunătățirea situației financiare și a administrării firmelor este, prin urmare, importantă pentru accesul la finanțare.

Capitalul de risc reprezenta numai 0,008% din PIB în 2025, comparativ cu aproximativ 0,06% în UE. Acest decalaj limitează dezvoltarea companiilor care investesc în produse noi și tehnologii.

Soluțiile propuse includ dezvoltarea pieței de capital, atragerea investitorilor instituționali și utilizarea instrumentelor publice de finanțare pentru mobilizarea capitalului privat. Banca de Investiții și Dezvoltare poate contribui la susținerea proiectelor viabile și la extinderea finanțării disponibile pentru companii.

România alocă cercetării-dezvoltării aproximativ 0,5% din PIB, în timp ce media UE era de 2,24% în 2024. Finanțarea redusă este însoțită de legături insuficient dezvoltate între universități, institute și mediul de afaceri.

Competitivitatea pe termen lung depinde de capacitatea de a transforma cunoașterea în produse, procese industriale și servicii comercializabile. Aceasta presupune sprijin pentru întregul traseu al inovării: cercetare, testare, protejarea proprietății intelectuale, intrare pe piață și extindere.

Raportul propune creșterea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare la 1,5% din PIB până în 2035. Investițiile trebuie însoțite de colaborări între cercetători și companii, astfel încât rezultatele să contribuie la dezvoltarea unor activități economice cu valoare ridicată.

România beneficiază de o infrastructură fixă de comunicații performantă. Peste 96% dintre gospodării sunt acoperite de rețele de fibră optică până la locuință, potrivit datelor prezentate în raport.

Transformarea acestui avantaj în productivitate presupune extinderea competențelor digitale și utilizarea tehnologiei în administrație și companii. Serviciile publice trebuie să comunice între ele, iar cetățenii și firmele să poată rezolva proceduri fără solicitarea repetată a acelorași documente.

Pentru companii, digitalizarea poate îmbunătăți producția, logistica, relațiile cu clienții și gestionarea resurselor. Inteligența artificială poate susține aceste procese dacă este însoțită de date utilizabile, personal pregătit și investiții în reorganizarea activității.

În sectorul IT, dezvoltarea produselor proprii și a proprietății intelectuale poate consolida poziția României pe piețele internaționale.

Cheltuielile publice pentru educație reprezentau 4% din PIB în 2024, față de 4,7% în UE. Raportul subliniază atât necesitatea finanțării, cât și importanța calității predării și a accesului la educație.

Diferențele teritoriale sunt majore. În 2025, părăsirea timpurie a educației în rândul persoanelor de 18–24 de ani ajungea la 23,7% în mediul rural, comparativ cu 4,6% în mediul urban.

Aceste decalaje reduc șansele de ocupare și limitează disponibilitatea personalului calificat. Prioritățile includ sprijinirea profesorilor, transport școlar, servicii complementare pentru elevi și dezvoltarea învățământului profesional și dual.

Formarea adulților este la fel de importantă. Tranziția industrială și adoptarea noilor tehnologii cer actualizarea competențelor pe întreaga durată a vieții profesionale.

Populația României a scăzut cu aproape 20% din 1990, prin emigrație și declin natural. În paralel, participarea la piața muncii rămâne sub nivelul european.

În 2025, rata de participare a populației de 15–64 de ani era de 67,1%, comparativ cu peste 75% în UE și în grupul regional analizat.

Creșterea participării presupune eliminarea unor bariere practice: acces insuficient la creșe și grădinițe, transport dificil, probleme de sănătate și lipsa calificărilor solicitate de angajatori.

Diaspora reprezintă o resursă pentru investiții, antreprenoriat și transfer de cunoștințe. Recunoașterea calificărilor, simplificarea procedurilor și conectarea profesioniștilor din străinătate la proiecte din România pot susține dezvoltarea economică.

România dispune de resurse energetice și de un mix diversificat de producție. Valorificarea lor depinde de modernizarea rețelelor, dezvoltarea stocării și accelerarea investițiilor.

Raportul indică prețuri angro la electricitate cu aproximativ 20% peste media UE în ultimii ani. Pentru industrie, costul energiei influențează competitivitatea produselor și atractivitatea noilor investiții.

Prioritățile includ extinderea capacităților de producție, interconectarea, modernizarea distribuției și o guvernanță care să permită reinvestirea resurselor în sistemul energetic.

Infrastructura de transport trebuie să conecteze mai eficient regiunile, centrele industriale și porturile. Legăturile rutiere, feroviare și intermodale pot reduce costurile logistice și pot extinde oportunitățile economice dincolo de marile orașe.

Raportul identifică direcții de dezvoltare în mai multe sectoare:

Tehnologia informației: produse proprii, servicii avansate și soluții bazate pe inteligență artificială.

Industria prelucrătoare: automatizare, modernizarea furnizorilor și adaptarea la tranziția tehnologică.

Apărarea: capacități industriale locale, transfer de tehnologie și dezvoltarea competențelor.

Agricultura și industria alimentară: procesare, depozitare, cooperare între producători și utilizarea eficientă a apei.

Transportul și logistica: conectarea infrastructurii și valorificarea poziției geografice.

Turismul: servicii mai bune, accesibilitate și administrarea eficientă a destinațiilor.

Obiectivul comun este creșterea valorii adăugate. Pentru România, dezvoltarea economică depinde inclusiv de capacitatea firmelor de a participa la proiectare, cercetare, comercializare și servicii specializate.

Raportul explorează patru traiectorii ale economiei.

În scenariul creșterii continuate, integrarea europeană și investițiile susțin progresul, dar declinul demografic și diferențele regionale persistă.

În scenariul dezvoltării constrânse, prioritățile de securitate și presiunile fiscale reduc resursele disponibile pentru alte investiții, încetinind convergența.

Scenariul colapsului după o ieșire ipotetică din UE evidențiază importanța accesului la piețe, finanțare și stabilitate instituțională.

În scenariul transformării, reformele coordonate, inovarea și utilizarea tehnologiei permit creșterea productivității și dezvoltarea unor activități economice mai competitive.

Direcția favorabilă presupune continuitate politică, instituții funcționale și investiții care se susțin reciproc.

Strategia propusă include obiective concrete pentru convergență, educație, cercetare și participarea la muncă.

PIB pe locuitor, în puterea de cumpărare - 95% din media UE

Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare - 1,5% din PIB

Cheltuieli publice pentru educație - 5% din PIB

Participare la piața muncii, 15–64 de ani - 77,5%

Părăsirea timpurie a educației în mediul rural - 10%

Decalaj de colectare a TVA - 10%

Acoperirea gospodăriilor cu contoare inteligente - 100%

Autorii propun convenirea strategiei până la mijlocul anului 2027 și operaționalizarea acesteia în toamna aceluiași an.

Coordonarea centrală, responsabilitățile instituționale și monitorizarea rezultatelor sunt componente esențiale ale implementării. Raportul include și obiectivul aderării la euro până în 2035.

România dispune de oportunități importante în energie, tehnologie, industrie și integrare europeană. Valorificarea lor cere o legătură mai puternică între investiții, competențe și funcționarea instituțiilor.

Disciplina bugetară poate susține încrederea și finanțarea. Educația poate extinde baza de competențe. Infrastructura poate conecta firmele la piețe, iar cercetarea și capitalul pot transforma ideile în produse.

Miza până în 2035 este o economie capabilă să susțină venituri mai mari prin productivitate, servicii publice mai bune și oportunități răspândite în mai multe regiuni. Ritmul reformelor și calitatea implementării vor determina cât de mult din acest potențial devine dezvoltare economică.