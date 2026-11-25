Cea mai mare pensie încasată în România pe baza contribuțiilor achitate de-a lungul carierei profesionale a ajuns la aproximativ 120.000 de lei pe lună. Valoarea este cu aproape 53.000 de lei mai mare decât cea mai ridicată pensie de serviciu aflată în plată, care aparține unui fost magistrat, a explicat președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului.

Șefa Casei Naționale de Pensii Publice a explicat că valoarea de aproximativ 120.000 de lei este rezultatul contribuțiilor consistente achitate de beneficiar pe parcursul activității profesionale. Astfel, suma nu reprezintă un venit acordat printr-un regim special de pensionare, ci este calculată potrivit principiului contributivității.

„Cea mai mare pensie în sistemul public este o pensie de contributivitate: 120.000 de lei. Este în funcție de contribuție. Persoana respectivă a contribuit foarte mult în sistemul de pensii”, a declarat Robu.

Diferența dintre cele două categorii de pensii este considerabilă. Cea mai mare pensie de serviciu aflată în plată este de aproximativ 67.000 de lei lunar și îi revine unui fost magistrat.

În cazul pensiilor de serviciu, cuantumul total poate include atât o componentă calculată în funcție de contribuțiile beneficiarului, cât și o sumă suportată de la bugetul de stat. Cele două părți sunt delimitate în funcție de regulile aplicabile fiecărei categorii profesionale.

Separarea componentei contributive de cea necontributivă a fost și unul dintre subiectele analizate de Curtea Constituțională a României.

În decembrie 2024, judecătorii CCR au declarat neconstituțională formula de impozitare progresivă a pensiilor. Printre argumentele invocate s-a numărat lipsa unor criterii suficient de clare pentru delimitarea părții contributive de cea suportată din fonduri publice.

Potrivit conducerii Casei Naționale de Pensii Publice, sistemul public se bazează pe principiul contributivității, iar valoarea drepturilor de pensie este stabilită în raport cu contribuțiile achitate de fiecare persoană pe parcursul vieții profesionale.