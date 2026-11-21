Românii își pot verifica gratuit, pe internet, vechimea în muncă și perioadele pentru care angajatorii au transmis declarațiile privind contribuțiile sociale. Informațiile sunt disponibile pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), iar procedura poate fi parcursă fără deplasări la ghișee, după crearea unui cont personal.

Valentina Robu, șefa CNPP, a explicat cum pot salariații să consulte datele înregistrate în sistem și să verifice dacă angajatorii și-au îndeplinit obligațiile de raportare.

Accesul la informațiile personale se face prin intermediul portalului CNPP. După crearea și validarea contului, utilizatorii pot consulta perioadele de activitate profesională, precum și datele transmise de angajatori prin declarația 112.

„Cei care accesează, și dacă și-au făcut un cont pe portal, pot să intre după, în spațiul virtual privat, în SPV. Aici, fiecare din cei care au cont, pot să își verifice vechimea. Dacă au înainte de aprilie 2001 cărțile de muncă și au fost certificate, își pot regăsi acea perioadă. Au, de asemenea, partea de vechime realizată după aprilie 2001, așa cum a fost preluată din declarația 112, declarații care se pun la ANAF de către angajatori.

Poate să-și verifice lunar dacă angajatorul a respectat și are depusă declarația. Este o chestie foarte importantă. Pentru că foarte mulți verifică acest aspect abia în momentul în care se pensionează și constată că, dacă au avut mai mulți angajatori, posibil ca unul din angajatori să nu fi declarat și atunci trebuie să facă mai multe drumuri, la angajator, dacă mai există, sau să meargă să își reconstituie vechimea și tot așa. Și angajații și pensionarii pot verifica”, a explicat Valentina Robu.

Pentru a consulta situația stagiului de cotizare, primul pas este accesarea portalului oficial al Casei Naționale de Pensii Publice și completarea formularului pentru deschiderea unui cont.

După verificarea identității, utilizatorii primesc acces la propriul cont, unde pot consulta gratuit informațiile referitoare la activitatea profesională și contribuțiile înregistrate.

Persoanele care dețin o semnătură electronică calificată pot parcurge procedura integral online, fără să fie necesară prezentarea la sediul casei teritoriale de pensii.

Platforma oferă acces la mai multe categorii de date referitoare la activitatea profesională și contribuțiile sociale. Printre informațiile disponibile se numără:

stagiile anuale și lunare de cotizare;

perioadele lucrate după 1 aprilie 2001;

informațiile transmise prin declarațiile depuse de angajatori;

datele referitoare la viramentele către Pilonul II de pensii private.

Astfel, salariații pot urmări dacă perioadele lucrate sunt înregistrate în evidențele instituției și dacă angajatorii au transmis declarațiile necesare.

Cum se dovedește vechimea în muncă pentru perioadele anterioare anului 2001

Pentru activitatea profesională desfășurată înainte de 1 aprilie 2001, dovada vechimii se face, de regulă, cu ajutorul carnetului de muncă.

În situațiile în care documentul nu mai există, perioadele lucrate pot fi demonstrate prin adeverințe eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor, potrivit legislației în vigoare.

Stagiul de cotizare reprezintă unul dintre elementele esențiale pentru stabilirea dreptului la pensie și calcularea cuantumului acesteia. Dacă anumite perioade de activitate nu apar în evidențele oficiale, angajații pot întâmpina dificultăți atunci când solicită pensionarea.

Verificarea periodică a informațiilor permite identificarea eventualelor erori de raportare și oferă timp pentru corectarea acestora. În funcție de situație, poate fi necesară solicitarea unor documente suplimentare sau a unor adeverințe de la foștii angajatori.

Consultarea contului CNPP este utilă atât salariaților, cât și persoanelor care s-au pensionat deja și doresc să verifice datele existente în evidențele Casei de Pensii.