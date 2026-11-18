Republica Moldova. Pensiile din Republica Moldova ar urma să fie majorate cu 8,2% de la 1 aprilie 2027, potrivit estimărilor incluse în proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor. În urma indexării, pensia minimă pentru limită de vârstă ar urma să ajungă la 3.532 de lei. Pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani, la 3.814 lei.

Proiectul bugetului a fost aprobat de Guvern pe 18 noiembrie și prevede venituri și cheltuieli de 57,2 miliarde de lei. Suma este cu 8,4% mai mare față de indicatorii rectificați pentru 2026.

Cea mai mare parte a fondurilor va merge către plata pensiilor pentru limită de vârstă. Aproximativ 532.000 de persoane urmează să beneficieze de aceste plăți. Cheltuielile sunt estimate la 37,64 miliarde de lei. Indexarea de 8,2% este una estimativă. Valoarea exactă va fi stabilită în baza indicatorilor oficiali.

Amintim că, în acest an, pensiile au fost indexate cu 6.84%. În ceea ce privește plata suplimentară, aceasta se calculează în funcție de mărimea pensiei medii. De asemenea și de creșterea economică înregistrată în anul precedent. În 2025, suplimentul a constituit doar 1 leu și 92 de bani lunar, iar în 2026 a ajuns la 51 de lei și 33 de bani.

Din totalul veniturilor planificate pentru 2027, aproximativ 33,8 miliarde de lei vor proveni din contribuțiile de asigurări sociale. Transferurile de la bugetul de stat vor depăși 22 de miliarde de lei. Astfel, veniturile sunt estimate la 1,4 miliarde de lei.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în ședința Guvernului că bugetul asigură sprijinul financiar pentru mai multe categorii de beneficiari.

„Acest buget reprezintă unul din cele mai mari și cele mai importante instrumente prin care statul asigură protecția socială a cetățenilor. Vorbim aici de indemnizații și alocații începând cu nașterea copilului. Creșterea copilului, alocații de dizabilitate și compensații în perioada dificilă, atunci când cetățenii au nevoie de susținere”, a afirmat ministra.

Premierul Vasile Tofan a explicat că majorarea cheltuielilor pentru pensii este determinată, în mare parte, de indexarea mai mare, influențată de inflație.

„Într-adevăr, inflația mai mare înseamnă că indexarea pensiilor este mai mare, ne costă foarte mult, dar trebuie să ne asumăm aceste angajamente. Aceasta și explică în mare măsură creșterea mare pe care o avem în bugetul asigurărilor sociale”, a declarat premierul.

Proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2027 prevede suspendarea temporară a mecanismului de majorare suplimentară a pensiilor în sumă fixă, aplicat începând cu 2025. Lucrur care ar permite economisirea a aproximativ 240–250 de milioane de lei. Măsura nu afectează indexarea anuală a pensiilor. Potrivit notei de fundamentare, mecanismul va fi reluat în 2028.