Președintele Chinei, Xi Jinping, a făcut un gest neobișnuit în protocolul diplomatic, întâmpinându-l personal pe Donald Trump la coborârea din Air Force One, pe aeroportul din Shenzhen, miercuri, 18 noiembrie 2026, potrivit Fox News. Liderul chinez a așteptat la baza scărilor aeronavei prezidențiale americane, l-a salutat pe Trump și l-a îmbrățișat, într-o ceremonie care a depășit nivelul obișnuit al primirilor oficiale.

Momentul atrage atenția prin faptul că Xi Jinping nu l-a întâmpinat personal pe președintele american la aeroport în timpul vizitei acestuia din luna mai. De această dată, liderul chinez a ales să fie prezent chiar la sosirea lui Trump, înaintea discuțiilor bilaterale și a summitului la care urmează să participe și președintele rus Vladimir Putin.

În mod obișnuit, primirea unui șef de stat pe aeroport este delegată unor oficiali de rang înalt, în timp ce liderul țării gazdă participă la ceremonia oficială sau la întâlnirile programate ulterior. Prezența personală a lui Xi Jinping la scara avionului reprezintă, prin urmare, un gest diplomatic rar și o demonstrație de considerație față de președintele american.

Potrivit relatării ABC News, apariția lui Xi la aeroport nu era așteptată. Liderul chinez a coborât din mașină și l-a așteptat pe Trump la baza scărilor aeronavei. Cei doi au făcut schimb de saluturi, și-au strâns mâinile și s-au îmbrățișat.

Gestul a avut o semnificație aparte și prin comparație cu vizita precedentă a lui Trump în China, în luna mai, când Xi Jinping nu a venit personal la aeroport pentru a-l întâmpina.

Gestul liderului chinez vine după o situație similară petrecută în septembrie, când Donald Trump l-a întâmpinat personal pe Xi Jinping la sosirea acestuia în Statele Unite.

Potrivit agenției de presă Xinhua, liderul chinez a făcut referire la primirea de care a beneficiat în timpul vizitei sale americane. Xi Jinping a subliniat că China acordă importanță curtoaziei și reciprocității în relațiile diplomatice.

Prin urmare, primirea lui Trump la Shenzhen poate fi privită și ca un răspuns diplomatic la gestul făcut anterior de președintele american.

Explicația oferită de liderul chinez a fost relatată de publicația greacă To Vima, care a preluat informațiile agenției chineze de stat.

Ceremonia organizată pe aeroportul internațional Shenzhen Bao'an a inclus mai multe elemente simbolice. Garda de onoare a Armatei Populare de Eliberare a fost prezentă pe covorul roșu, iar avioane militare au survolat aeroportul, lăsând în urmă dâre de fum colorat.

Un grup de participanți îmbrăcați în roz, bleu și alb a fluturat steagurile Statelor Unite și Chinei și a scandat mesaje de bun venit. O fetiță i-a oferit lui Trump un buchet de flori.

Cei doi președinți au parcurs împreună covorul roșu, în timp ce era intonat imnul național american. Trump a salutat militar, apoi a continuat ceremonia alături de Xi Jinping.

Imaginile de la aeroport au fost distribuite de agențiile internaționale de presă și au atras atenția prin caracterul personal al primirii.

Primirea personală a lui Donald Trump are loc într-o perioadă în care relațiile dintre Washington și Beijing sunt marcate de divergențe comerciale și tehnologice. Restricțiile americane privind accesul Chinei la tehnologii avansate, în special în domeniul inteligenței artificiale, reprezintă unul dintre punctele sensibile ale relației bilaterale.

În aceste condiții, gestul lui Xi Jinping transmite un semnal public privind importanța pe care Beijingul o acordă dialogului direct cu administrația americană. Totuși, ceremonia de la aeroport nu reprezintă, în sine, dovada unei schimbări de poziție în disputele dintre cele două state.

Trump a ajuns în China după vizita efectuată în Filipine, iar agenda sa include o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping și discuții în format trilateral cu Vladimir Putin, programate pentru 19 noiembrie, în marja summitului APEC.

Un alt detaliu care individualizează gestul liderului chinez este modul diferit în care a fost primit Vladimir Putin.

Potrivit relatărilor presei internaționale, președintele rus a fost întâmpinat la sosirea în China de Cai Qi, un oficial de rang înalt al Partidului Comunist Chinez, și nu de Xi Jinping personal.

Diferența dintre cele două ceremonii a fost remarcată de publicația ucraineană The New Voice of Ukraine. Aceasta oferă un element suplimentar de comparație în evaluarea caracterului neobișnuit al primirii rezervate președintelui american.

Primirea lui Donald Trump de către Xi Jinping depășește protocolul obișnuit al unei vizite oficiale. Prin prezența sa la scara avionului și prin explicația referitoare la reciprocitatea diplomatică, liderul chinez a acordat întâlnirii cu președintele american o vizibilitate aparte, chiar înaintea negocierilor politice de la Shenzhen.