Președintele chinez Xi Jinping și liderul rus Vladimir Putin au început miercuri discuțiile la Shenzhen, cu o zi înaintea summitului trilateral la care urmează să participe și președintele american Donald Trump. Întâlnirea celor trei lideri este programată joi și ar putea aborda teme majore de securitate internațională, între care războiul din Ucraina, conflictul din Iran și controlul armamentului nuclear.

La începutul întrevederii, Vladimir Putin i s-a adresat omologului său chinez folosind o formulă de apropiere personală.

„Dragul meu prieten, sunt cu adevărat bucuros să te întâlnesc la Shenzhen”, a declarat liderul rus, potrivit imaginilor difuzate de RTRussia.

Putin a spus că nu este întâmplător faptul că reuniunea APEC se desfășoară în acest oraș, pe care l-a descris drept „foarte frumos” și un simbol al prosperității Chinei.

La rândul său, Xi Jinping a afirmat că cele două țări trebuie să își asume responsabilitățile pe care le au ca mari puteri.

„Trebuie să ne asumăm cu fermitate responsabilitățile care revin marilor puteri — să conducem și să promovăm multipolarizarea lumii, precum și democratizarea relațiilor internaționale”, i-a transmis liderul chinez lui Putin.

Discuțiile au loc în prezența delegațiilor celor două state și precedă întâlnirea de joi cu Donald Trump. Potrivit AFP, perspectiva unui summit la care vor participa liderii Chinei, Rusiei și Statelor Unite a stârnit îngrijorări privind posibilitatea ca aceștia să ajungă la înțelegeri care să influențeze situația Ucrainei fără participarea reprezentanților de la Kiev sau a statelor europene. O altă temere este aceea că cele trei puteri ar putea încerca să își delimiteze sfere de influență la nivel internațional.

Administrația americană a sugerat inițial că situația din Ucraina nu va fi inclusă în discuțiile dintre cei trei lideri. Xi Jinping a susținut în repetate rânduri că războiul nu reprezintă o problemă care privește direct China. Ulterior, Donald Trump a declarat însă că subiectul va fi abordat la întâlnirea de joi.

Beijingul nu a prezentat o agendă detaliată a summitului, precizând doar că liderii vor purta „discuții aprofundate privind menținerea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri”. Întâlnirea va avea loc în marja reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Potrivit Washingtonului, pe agenda discuțiilor se vor afla și conflictul din Iran, precum și dezarmarea nucleară. Tema armelor atomice este cu atât mai importantă cu cât tratatul bilateral dintre Statele Unite și Rusia privind controlul armamentului nuclear a expirat în februarie.

China a susținut că Statele Unite și Rusia ar trebui să își reducă mai întâi arsenalele nucleare, înainte ca Beijingul să accepte negocieri privind propriul stoc de arme atomice, considerabil mai mic decât cele deținute de cele două puteri.

Agențiile de presă chineze și ruse au relatat miercuri despre întâlnirea celor doi lideri, care reprezintă a cincea întrevedere dintre Xi Jinping și Vladimir Putin din acest an, dacă este inclusă și discuția desfășurată prin videoconferință.

Pentru președintele rus, vizita are loc într-un context în care relațiile cu statele occidentale sunt profund afectate de războiul declanșat prin invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Conflictul a devenit cel mai grav război din Europa de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Vorbind miercuri la reuniunea APEC, Putin a declarat că se așteaptă ca întâlnirea trilaterală cu Xi și Trump să fie „extrem de utilă”.

„Într-o perioadă în care riscurile militaro-politice sunt în creștere, este nevoie disperată de unitate, nu de diviziune... și de dialog, nu de ultimatumuri”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Putin a susținut, de asemenea, că sancțiunile impuse Rusiei de statele occidentale după invadarea Ucrainei nu și-au atins obiectivele. În opinia sa, restricțiile economice „nu sunt capabile să oprească complet creșterea sau să distrugă economiile competitorilor”.

În intervenția sa de la APEC, Xi Jinping a pledat pentru intensificarea cooperării internaționale în domeniul inteligenței artificiale și pentru extinderea comerțului liber. Liderul chinez a anunțat că Beijingul intenționează să continue reformele economice și să faciliteze schimburile comerciale.

„Prin reducerea tarifelor, extinderea accesului și analizarea reglementărilor și a standardelor de gestionare, China va implementa reforme profunde”, a declarat Xi la deschiderea evenimentului.

Oficialii ruși au anunțat că, în cadrul discuțiilor bilaterale, Xi și Putin urmau să abordeze cooperarea în domeniile energiei și finanțelor. Ulterior, cei doi lideri urmau să discute într-un format restrâns despre politica externă, inclusiv despre Ucraina și Coreea de Nord.

Înainte de sosirea la Shenzhen, Donald Trump se afla miercuri în Filipine, unde participase la reuniuni cu liderii statelor din Asia de Sud-Est. Cu o zi înainte, președintele american se întâlnise cu reprezentanții celorlalte trei state din grupul Quad — Australia, Japonia și India — în cadrul primei reuniuni de acest fel din al doilea său mandat.

Quad este o alianță de cooperare între cele patru state, care urmărește, printre altele, contracararea influenței tot mai mari a Chinei în regiunea Indo-Pacifică.

Trump a declarat că ia în calcul organizarea unor discuții bilaterale cu Vladimir Putin și cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul vizitei sale în China. Președintele american a afirmat că liderul de la Phenian „ar dori” să aibă o întâlnire cu el în China.

Secretarul de Stat american Marco Rubio nu a confirmat însă miercuri că o întrevedere cu Kim Jong Un va avea loc. Întrebat despre posibilitatea reluării dialogului cu Coreea de Nord, Rubio a spus că discuțiile directe reprezintă singura cale de a aborda eventualele probleme dintre cele două țări.

„Dacă avem o problemă cu Coreea de Nord, singura modalitate prin care o putem rezolva este să intrăm în dialog cu ei”, a declarat Rubio la Manila.

Trump se afla în Filipine pentru un summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), organizație care are 11 state membre.

În paralel cu discuțiile diplomatice, politica comercială a administrației Trump a rămas un subiect important la reuniunile din regiune. Liderii statelor ASEAN au abordat probleme economice și de securitate, în timp ce amenințarea unor noi tarife americane a continuat să influențeze relațiile comerciale.

Premierul chinez Li Qiang a criticat luni ceea ce a numit un „curent potrivnic, caracterizat prin unilateralism și protecționism”. În același timp, el a evidențiat extinderea relațiilor comerciale dintre China și statele din ASEAN.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și premierul Canadei, Mark Carney, au exprimat poziții similare în privința comerțului internațional. Ambii au subliniat necesitatea reducerii dependenței economice de piața americană.

Donald Trump nu a dat semne că ar intenționa să reducă presiunea comercială asupra Chinei. Marți, el a declarat că Statele Unite vor recupera decalajul față de China în producția de metale rare în aproximativ zece luni.

Declarația a fost făcută în contextul competiției dintre cele două economii pentru controlul resurselor și al lanțurilor de aprovizionare cu materii prime esențiale pentru industriile tehnologice și de apărare.

Cu câteva ore înainte ca Donald Trump să ajungă la Manila, administrația americană a anunțat noi reguli privind transferul de cipuri avansate destinate aplicațiilor de inteligență artificială.

Noile reglementări vizează exporturile către Singapore, Malaezia, Thailanda și Indonezia. Companiile care intenționează să livreze cipuri de înaltă performanță către aceste state vor avea nevoie de o licență specială din partea autorităților americane.

Washingtonul a justificat măsura prin riscul ca produsele să fie redirecționate către alte destinații. Cele patru state au fost încadrate într-o categorie cu un „risc de deturnare a produselor mai ridicat decât cel normal”.

Decizia ar putea afecta companiile din regiune și ar putea complica relațiile comerciale dintre Statele Unite și statele ASEAN, în special în industria semiconductorilor și a tehnologiilor avansate.

Singapore a anunțat că analizează modalitățile prin care firmele cu sediul în orașul-stat ar putea beneficia în continuare de un „acces de încredere” la cipurile americane.

Astfel, summitul de la Shenzhen se desfășoară într-un moment în care cele trei mari puteri au de gestionat atât dosare de securitate internațională, cât și divergențe economice majore. Discuțiile dintre Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump ar putea influența relațiile dintre Washington, Beijing și Moscova, într-un context marcat de războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu, competiția pentru tehnologiile avansate și disputele comerciale.