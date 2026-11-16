Președintele american Donald Trump a plecat luni într-un turneu în Asia, unde urmează să discute despre războiul din Ucraina cu liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, potrivit AFP.

Totodată, liderul de la Casa Albă a declarat că ar putea avea o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul vizitei în China, în funcție de decizia președintelui chinez.

Trump a anunțat că Ucraina va fi una dintre temele abordate la reuniunea trilaterală programată la Shenzen. „Vom vorbi despre subiectul meu preferat, Ucraina. Ucraina pierde Ucraina. Rusia pierde 25.000 de soldați pe lună, așa că vom discuta despre asta”, le-a spus el jurnaliștilor înainte de plecarea de la Casa Albă.

Declarațiile vin după ce oficiali ai administrației americane au transmis vineri că discuțiile cu Xi și Putin se vor concentra pe dezarmarea nucleară și războiul din Iran, fără ca războiul declanșat de Rusia în Ucraina să fie inclus pe agenda întâlnirii.

Posibilitatea unei reuniuni între Trump, Xi și Putin a provocat îngrijorări la Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că o asemenea întâlnire nu trebuie să ducă la o împărțire a sferelor de influență între marile puteri.

El a comparat riscurile cu cele ale Conferinței de la Ialta din 1945, când liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice au stabilit, între altele, împărțirea Germaniei în zone de ocupație.

„Nu vrem cu adevărat ca acest lucru să se transforme în «Ialta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenței”, a declarat Zelenski luna trecută.

În paralel, Trump a relansat posibilitatea unei întâlniri cu Kim Jong Un. „S-ar putea să îl avem pe Kim Jong Un, poate veni, nu știu, asta depinde de președintele Xi”, a afirmat liderul american.

Trump a încercat în repetate rânduri să organizeze o nouă întrevedere cu liderul nord-coreean, însă planurile anterioare nu s-au concretizat. Cei doi s-au întâlnit de trei ori în primul mandat al președintelui american, inclusiv la Singapore, în 2018, și în zona demilitarizată dintre cele două Corei, în 2019.

O eventuală reluare a dialogului ar avea loc în contextul în care negocierile anterioare nu au dus la dezarmarea nucleară a Phenianului. Coreea de Nord urmărește obținerea relaxării sancțiunilor internaționale în schimbul unor limitări ale programului său nuclear.

Deși Trump a declarat că este deschis unei întâlniri, un oficial american a precizat vineri că, la acel moment, administrația nu avea planuri pentru contacte cu Phenianul în timpul turneului asiatic.