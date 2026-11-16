Președinții Statelor Unite, Rusiei și Republicii Populare Chineze se vor întâlni joi, la Shenzhen, în cadrul summitului organizat în marja reuniunii APEC. Principalele subiecte de discuție rămân însă neclare, iar diferențele dintre prioritățile Washingtonului și cele ale Moscovei riscă să complice negocierile, potrivit Le Monde.

Beijingul a confirmat luni participarea lui Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, într-o reuniune fără precedent, care ar putea aduce la aceeași masă trei dintre cei mai influenți lideri ai lumii.

„Pe 19 noiembrie, președintele chinez Xi Jinping va organiza o întâlnire a șefilor de stat China-Rusia-SUA cu președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump la Shenzhen”, a anunțat Ministerul chinez de Externe într-un comunicat scurt, fără a oferi alte detalii.

Liderii se vor întâlni în marja summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific din Shenzen, a declarat vineri o purtătoare de cuvânt a Casei Albe reporterilor.

Discuțiile de joi, anunțate anterior de Washington, ar marca prima întâlnire tripartită dintre șefii de stat ai principalelor puteri nucleare ale lumii.

Discuțiile vor include reducerea armelor nucleare la nivel global, precum și războiul din Orientul Mijlociu, dar nu și conflictul din Ucraina, potrivit Casei Albe.

Ultimul tratat dintre Statele Unite și Rusia privind controlul armelor nucleare strategice a expirat în februarie 2026. În același timp, China continuă să își extindă propriul arsenal nuclear.

Oficialii americani nu se așteaptă ca un nou acord să fie încheiat rapid. În evaluarea lor, viitoarele discuții ar putea fi doar începutul unui lung proces diplomatic.

În plus, surse relatează că Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin intenționează să discute situația din jurul Iranului.

În același timp, în prezent nu se știe dacă liderii vor aborda și problema războiului Rusiei împotriva Ucrainei, mai ales că liderul de la Casa Albă nu își dorește acest lucru.