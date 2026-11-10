Președintele american Donald Trump le-a declarat luni reporterilor că este de părere că războiul din Iran „s-a încheiat efectiv din punct de vedere militar”, sugerând că - cel puțin deocamdată - nu este pregătit să reia bombardamentul care a devastat Republica Islamică, potrivit AFP.

Președintele a făcut o vizită surpriză în sala de ședințe a Casei Albe, după ce s-a întâlnit mai devreme în cursul zilei cu prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

„Războiul din Iran s-a încheiat efectiv din punct de vedere militar”, a spus Trump. „Doar menținem status quo-ul.”

El a adăugat că regimul din Iran a fost „decapitat”, dar a spus că încă încearcă să se asigure că există o soluție pe termen lung pentru a se asigura că programul nuclear al Iranului este dezactivat.

Acestea au fost unele dintre cele mai clare comentarii ale lui Trump despre renunțarea la atacurile asupra Iranului.

Pe parcursul conflictului, Trump a declarat în repetate rânduri că este pe punctul de a ordona forțelor americane să intensifice atacurile dacă liderii regimului din Iran nu acceptă rapid termenii americani pentru a pune capăt războiului.

Într-o postare pe rețelele de socializare cu puțin timp înainte de a vorbi cu reporterii, Trump a afirmat încă o dată că aliații din Orientul Mijlociu - Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit și alții - „ar prefera status quo-ul”. Câteva minute mai târziu, în schimbul de replici cu reporterii, el a încercat să-i asigure pe americanii obosiți de război că există un „impuls pozitiv” și că vede o „șansă bună” ca războiul „să se poată încheia”.

„Ne vorbesc foarte politicos. Și vom vedea ce se întâmplă”, a spus Trump. El a adăugat: „Acțiunea militară nu pare a fi un lucru foarte necesar, dar suntem pregătiți, gata de acțiune pentru orice motiv care se schimbă.”

Trump nu a dat însă niciun indiciu despre o retragere a miilor de soldați americani care au fost mutați în apele din largul Iranului și mențin o blocadă navală pentru a opri fluxul de petrol iranian pe piața globală.

„Continuăm. Avem cea mai mare blocadă militară dintotdeauna”, a spus Trump.

Oficialii qatarezi au prezentat săptămâna trecută propuneri privind programul nuclear al Iranului, potrivit a doi oficiali guvernamentali din Orientul Mijlociu familiarizați cu problema, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Casa Albă a refuzat să comenteze, deși Trump a făcut aluzie săptămâna trecută la discuțiile indirecte în curs cu Teheranul.

Între timp, regimul de la Teheran continuă să insiste asupra mai multor concesii cerute SUA, pe care Trump le-a refuzat. Printre cerințele principale pe care Iranul le consideră necesare pentru a fi îndeplinite înainte de a se angaja în discuții nucleare se numără încetarea blocadei americane asupra porturilor Iranului, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor sale, acordarea de despăgubiri pentru pagubele de război și încetarea ostilităților în întreaga regiune, inclusiv a operațiunilor israeliene din Liban.

Luni, secretarul de Război, Pete Hegseth, a declarat că următorii pași în război depind de Trump, inclusiv posibilitatea de a spune regimului din Iran: „Am terminat și vom supraveghea materialul vostru nuclear. Mai bine nu-l mutați”.

Duminică, Trump a declarat că, atâta timp cât SUA văd progrese în negocierile cu iranienii și aceștia semnează un „acord solid”, este „foarte puțin probabil să fie necesar” să se reia atacurile.

Trump a adăugat însă că SUA au identificat ținte de infrastructură, inclusiv 38 de poduri, pe care le va ataca dacă acțiunile militare vor fi reluate.

Între timp, armata americană a efectuat încă lovituri limitate asupra Iranului, inclusiv împotriva apărării sale aeriene, de cel puțin două ori în ultima săptămână. De asemenea, a tras asupra unei nave comerciale și a scos-o din uz sâmbătă, o navă care încerca să încalce blocada navală asupra porturilor iraniene.