Trump despre noi atacuri în Iran: Putem face asta în 10 minute

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA nu se grăbesc să reia atacurile împotriva unor ținte din Iran, arătând că forțele americane au distrus deja o mare parte din capacitățile militare ale Teheranului, potrivit Fox News.

Într-o declarație adresată reporterilor în timpul unei petreceri de Halloween la proprietatea sa din Mar-a-Lago, Florida, Trump a declarat că SUA a slăbit grav marina, forțele aeriene, apărarea antiaeriană și infrastructura de producție militară a Iranului.

„Nu ne grăbim atât de mult, având în vedere că le-am distrus marina, le-am distrus forțele aeriene, le-am distrus sistemele antiaeriene”, a spus Trump.

Președintele a sugerat, de asemenea, că doar un număr mic de situri nucleare iraniene mai trebuie abordate, indicând că ar putea fi întreprinse rapid acțiuni militare suplimentare.

„Aș spune 1 sau 2 situri, dar putem face asta în 10 minute”, a spus Trump.

Trump a menționat în mod specific Muntele Târnăcop, o instalație nucleară subterană iraniană, ca o potențială țintă.

Remarcile sale vin în timp ce administrația analizează dacă să reia operațiunile militare împotriva regimului din Iran, în timp ce eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului continuă.

Trump a mai declarat sâmbătă seară că negocierile cu Iranul progresează, dar și-a exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea Teheranului de a duce la bun sfârșit un posibil acord.

Într-o declarație adresată reporterilor la proprietatea sa din Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Trump a declarat că rămâne interesat de ajungerea la un acord, în ciuda îngrijorărilor legate de fiabilitatea Iranului.

„Merg bine. Dar, știți, nu sunt foarte de încredere. Vă voi spune. Ei fac o înțelegere și apoi se retrag. Eu vreau să fac o înțelegere. Vom vedea dacă vor face o înțelegere”, a spus el.

Remarcile vin în contextul în care eforturile diplomatice care implică mediatori qatarezi continuă, oficialii iranieni subliniind condițiile pentru un posibil acord cu Washingtonul.

În același timp, Donald Trump a avut o convorbire telefonică sâmbătă cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în legătură cu o posibilă nouă rundă de acțiuni militare împotriva unor ținte din Iran.

Conversația a urmat unei întâlniri la Casa Albă de la începutul acestei săptămâni între Trump și comandanți militari de rang înalt pentru a analiza potențiale operațiuni în Orientul Mijlociu, potrivit Journal, care a citat persoane familiarizate cu discuția.

Apelul telefonic vine în contextul în care oficialii iranieni amenințăr SUA cu represalii pe tot globul dacă își reia atacurile.

Un mesaj atribuit liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei a amenințat sâmbătă SUA, spunând că armata din Iran va determina momentul și amploarea răspunsului său la orice atacuri americane sau israeliene.

Pe de altă parte, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat sâmbătă că o propunere discutată cu mediatorii ar putea permite redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz în termen de două zile.

Evoluția vine în contextul în care negociatorii iranieni poartă discuții cu mediatorii qatarezi la Doha, menite să pună capăt războiului cu SUA. Araghchi a declarat că Teheranul nu are planuri imediate de a se întâlni direct cu oficiali americani, în ciuda eforturilor diplomatice continue.

Iranul s-a oferit anterior să redeschidă calea navigabilă strategică în termen de o săptămână, dacă Washingtonul ar fi de acord cu mai multe cerințe, inclusiv ridicarea blocadei porturilor iraniene, eliberarea activelor iraniene înghețate și relaxarea restricțiilor asupra exporturilor de petrol iranian, a relatat AP.

SUA au respins această propunere anterioară. Iar secretarul de stat Marco Rubio a declarat că președintele Donald Trump nu a decis dacă va relua atacurile împotriva Iranului, dar preferă o rezoluție diplomatică.