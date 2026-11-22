Când e post și nu vrei complicații, mâncarea de mazăre cu morcovi este una dintre cele mai bune soluții. Se face repede, cu ingrediente pe care le ai aproape mereu în casă, iese gustoasă și umple farfuria fără să te încarce. Este genul de preparat care nu cere experiență în bucătărie, dar care arată și are gust de mâncare „ca la mama acasă”.

Mazărea congelată este eroina acestei rețete. Nu trebuie dezghețată din timp, se pune direct în oală și se gătește frumos.

Morcovii adaugă dulceață naturală, ceapa dă savoare, iar pasta de tomate leagă totul într-un sos ușor apos, exact cum trebuie la o mâncare de post. Se potrivește de minune cu pâine proaspătă sau cu mămăligă, iar a doua zi e și mai bună.

400–500 g mazăre congelată

1–2 morcovi

1 ceapă medie

1 ardei gras (opțional, dar recomandat)

2–3 căței de usturoi

2–3 linguri ulei

1 linguriță pastă de tomate (sau o roșie tocate)

sare, piper, cimbru sau mărar

apă cât să acopere legumele

Începe prin a căli ceapa tocată mărunt în ulei, la foc mediu, până devine sticloasă. Adaugă apoi morcovul tăiat rondele subțiri și ardeiul tăiat cubulețe, dacă îl folosești. Lasă legumele să se înmoaie 3–4 minute, amestecând din când în când. Pune mazărea direct din congelator, adaugă pasta de tomate, usturoiul tocat, sarea, piperul și cimbrul. Toarnă apă cât să acopere totul și lasă să fiarbă la foc mediu-mic timp de 15–20 de minute. În tot acest timp, sosul se va îngroșa ușor, iar legumele vor deveni moi, dar nu fărâmițate. Cu puțin înainte de final, mai poți adăuga un cățel de usturoi proaspăt tocat sau o mână de mărar. Gustul se rotunjește frumos și mâncarea capătă un aer mai proaspăt.

Dacă vrei un sos mai legat, poți zdrobi câțiva cartofi fierți și să-i amesteci la final, sau poți lăsa mâncarea să fiarbă mai mult, până scade lichidul. Pentru un plus de savoare, unii pun și o frunză de dafin sau un strop de boia dulce odată cu pasta de tomate.

Mâncarea de mazăre cu morcovi este exact genul de rețetă de care ai nevoie în post: rapidă, ieftină, sățioasă și fără pretenții. Se prepară într-o singură oală, nu murdărește toată bucătăria și rezolvă cina în mai puțin de jumătate de oră.

Iar dacă rămâne, a doua zi e și mai bună, după ce legumele au avut timp să se împrietenească în sos.