O perturbare neobișnuit de timpurie a vortexului polar ar putea crește riscul unor episoade de frig în Europa, într-un moment în care depozitele de gaze naturale sunt mai puțin pline decât în anii precedenți, iar prețurile energiei sunt deja ridicate, potrivit CNBC.

Analiștii avertizează că temperaturile scăzute, combinate cu producția redusă de energie eoliană și cu presiunile asupra aprovizionării cu gaze lichefiate, ar putea împinge din nou în sus prețurile pe piața europeană în lunile următoare.

Meteorologii urmăresc modificările vortexului polar stratosferic, sistemul de vânturi care contribuie la menținerea aerului foarte rece în zona Arcticii. O destabilizare a acestuia poate favoriza deplasarea maselor de aer rece spre latitudini mai joase, inclusiv către Europa și America de Nord. Evoluția fenomenului este urmărită cu atenție, deoarece apare mai devreme decât anticipau unele prognoze.

Vortexul polar stratosferic este un sistem de circulație atmosferică format din vânturi puternice, care contribuie la menținerea aerului foarte rece în jurul Polului Nord. Atunci când acest sistem se slăbește sau se destabilizează, există posibilitatea ca masele de aer rece să se deplaseze spre latitudini mai joase, favorizând episoade de frig în anumite regiuni ale emisferei nordice.

Simon Lee, specialist în științe atmosferice la Universitatea St Andrews din Marea Britanie, a explicat pentru CNBC că meteorologii anticipau o eventuală destabilizare a vortexului polar în februarie, însă evoluția observată a apărut mult mai devreme, în noiembrie. Fenomenul ar putea crește probabilitatea unor perioade cu temperaturi scăzute în nord-vestul Europei și în estul Statelor Unite, însă nu există certitudini privind intensitatea sau durata acestora.

Situația este complicată de suprapunerea cu un episod El Niño puternic. Deși acest fenomen climatic este asociat, în general, cu modificări ale circulației atmosferice și cu influențe asupra temperaturilor și precipitațiilor la nivel global, efectele sale asupra iernii europene nu sunt uniforme. Specialiștii nu pot stabili cu certitudine dacă Europa va traversa un sezon rece mai sever pe baza acestor două fenomene.

Riscul meteorologic apare într-un moment dificil pentru piața energetică europeană. Europa a intrat în sezonul rece cu rezerve de gaze naturale mai reduse decât în anii precedenți, ceea ce limitează capacitatea de a absorbi eventualele creșteri rapide ale consumului.

Potrivit unei analize publicate de Federal Reserve la 20 noiembrie 2026, depozitele de gaze naturale din Uniunea Europeană erau umplute în proporție de aproximativ 72% la sfârșitul lunii septembrie. Acesta a fost cel mai scăzut nivel pentru luna respectivă de când există date comparabile, din 2011. În Germania, gradul de umplere era de aproximativ 58%.

Datele sunt prezentate în analiza Federal Reserve privind perspectivele gazelor naturale în Europa pentru iarna 2026-2027.

Stocurile reduse se suprapun peste o piață internațională mai tensionată a gazelor naturale lichefiate (GNL). Perturbările livrărilor din Orientul Mijlociu și concurența dintre Europa și alte regiuni importatoare pot limita disponibilitatea transporturilor și pot determina creșterea prețurilor în perioadele cu cerere ridicată.

La sfârșitul lunii octombrie, prețurile europene ale gazelor naturale au atins 103,9 euro pe megawatt-oră, nivel comparabil cu cele din perioada crizei energetice din 2022. Vineri, 21 noiembrie, contractele futures de referință TTF din Olanda, cu livrare în decembrie, se tranzacționau în jurul valorii de 87,28 euro pe megawatt-oră, potrivit CNBC.

Florence Schmit, strateg principal pentru energie la Rabobank, a avertizat că riscurile geopolitice și condițiile meteorologice pot amplifica simultan volatilitatea pieței. Ea a atras atenția asupra retragerilor ridicate de gaze din depozitele europene în ultimele două săptămâni, neobișnuite pentru această perioadă a anului.

Dacă ritmul consumului și al retragerilor se menține, iar temperaturile scad suplimentar, presiunea asupra prețurilor ar putea deveni mai puternică în decembrie și ianuarie.

Un alt factor urmărit de analiști este viteza vântului în nordul Europei. În perioadele cu vânt slab, producția de energie eoliană poate scădea, iar sistemele energetice pot avea nevoie de mai multă energie produsă din alte surse, inclusiv gaze naturale.

David Lewis, analist pentru gaze naturale la Wood Mackenzie, a declarat pentru CNBC că începutul sezonului de încălzire a fost relativ rece și că retragerile din depozite în prima jumătate a lunii noiembrie s-au numărat printre cele mai mari înregistrate pentru această perioadă.

Analistul a avertizat că o deteriorare suplimentară a temperaturilor sau menținerea vitezelor reduse ale vântului ar putea avea un impact disproporționat asupra echilibrului dintre cererea și oferta de gaze din Europa.

În următoarele săptămâni, evoluția temperaturilor, producția de energie eoliană, ritmul retragerilor din depozite și disponibilitatea transporturilor de GNL vor fi printre factorii care pot influența prețurile gazelor naturale pe piața europeană.