Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă la începutul lunii decembrie. Bradul principal și Târgul de Crăciun din centrul Capitalei vor fi inaugurate sâmbătă, 5 decembrie. Primarul Ion Ceban a anunțat data deschiderii și promite un eveniment cu luminițe, patinoar, spectacole, carusele și numeroase atracții pentru vizitatori.

Edilul susține că pregătirile au fost făcute cu atenție la detalii și că amenajările vor transforma centrul orașului într-un spațiu dedicat sărbătorilor de iarnă.

„Am pregătit pentru voi un proiect de suflet, amenajat cu multă grijă și atenție la fiecare detaliu, pentru ca orașul nostru să arate spectaculos, așa cum merită o adevărată capitală europeană”, a declarat Ceban.

Potrivit primarului, vizitatorii vor găsi în centrul Capitalei mai multe zone de agrement și spații amenajate pentru familii. Programul va include concerte, colinde și spectacole artistice. Nu vor lipsi nici preparatele tradiționale și băuturile calde. La Târgul de Crăciun, pe vizitatori îi vor aștepta „mii de luminițe, bradul principal, patinoar, vin fiert, bucate alese, zone foto de poveste, carusele, colinde, spectacole artistice, surprize și multă bucurie pentru cei mici și cei mari”.

Ion Ceban susține că evenimentul va avea o amploare deosebită și îl compară cu târgurile organizate în marile orașe europene. Primarul a anunțat și o surpriză pregătită special pentru ziua inaugurării. Detaliile urmează să fie făcute publice ulterior.

Anul trecut, Târgul de Crăciun din Chișinău și-a deschis porțile pe 5 decembrie 2025 și a funcționat până pe 25 ianuarie 2026.

„Târgul de Crăciun, cel mai mare și mai frumos din țară și chiar mai frumos decât în multe capitale europene. O provocare pentru noi toți”, a subliniat edilul.

În timp ce Chișinăul se pregătește de inaugurarea târgului, mai multe capitale și orașe europene au dat deja startul evenimentelor dedicate Crăciunului. Străzile sunt decorate cu instalații luminoase, piețele găzduiesc târguri tradiționale, iar patinoarele și atracțiile pentru copii adună mii de vizitatori.

La Madrid, aprinderea iluminatului festiv a avut în acest an și o semnificație specială. Capitala Spaniei a dedicat momentul orașului Ceuta, exclava spaniolă din nordul Africii, devenită centrul uneia dintre cele mai grave crize de frontieră din ultimele decenii.

Drapelul orașului Ceuta a fost proiectat pe fațada unei clădiri din Madrid, ca gest de susținere. Primarul capitalei spaniole a participat la ceremonie alături de cinci copii veniți din acest oraș. Împreună, au apăsat butonul care a aprins instalațiile de sărbătoare.

Peste 14 milioane de becuri LED vor ilumina Madridul până pe 6 ianuarie. Evenimentul a fost urmărit de peste 150.000 de persoane, inclusiv pe ecranele instalate în centrul orașului. Spectacolul a inclus și 500 de drone. Acestea au desenat pe cer aproximativ 12 imagini cu simboluri ale Crăciunului și drapelul național al Spaniei.

Și Barcelona a intrat în sezonul sărbătorilor. Târgul de Crăciun organizat în apropierea bazilicii Sagrada Família și-a deschis porțile. Vizitatorii pot găsi aici decorațiuni, figurine tradiționale și obiecte lucrate manual.

Pentru unii, târgul este și o ocazie de a regăsi obiceiurile specifice regiunii. Un spaniol stabilit în Germania spune că îi lipsesc reprezentările tradiționale ale Nașterii Domnului, pe care le întâlnește la Barcelona.

Printre atracțiile târgului se numără și un personaj neobișnuit, cunoscut drept „bușteanul magic”. Este o bucată de lemn cu chip zâmbitor, care poartă o căciulă tradițională catalană, numită „barretina”.

Obiceiul legat de acest personaj este păstrat în multe familii din Catalonia. Pe parcursul lunii decembrie, copiii îl hrănesc și îl acoperă cu o pătură. În Ajunul Crăciunului, îl lovesc ușor cu bețe, în timp ce cântă un cântec tradițional. Potrivit tradiției, bușteanul le oferă astfel dulciuri și mici cadouri.

Și în România au început evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă. La Cluj, luminile festive au fost aprinse, iar Târgul de Crăciun și-a deschis porțile. Momentul a marcat începutul oficial al sezonului de iarnă în oraș.

Evenimentul a adunat mii de persoane. Copiii și familiile au venit să se bucure de decorațiuni, muzică, cadouri și atracțiile pregătite în centrul orașului.

Pe lângă distracție, organizatorii au pregătit și acțiuni caritabile. Vizitatorii pot aduce daruri la Căsuța lui Moș Crăciun. Cadourile vor ajunge la copiii care au nevoie de ajutor. O altă inițiativă este „Casa Bucuriei”, prin care fondurile strânse sunt direcționate către cauze sociale.

„Oamenii pot veni zilnic să aducă cadouri la Căsuța lui Moș Crăciun. Acestea vor ajunge la copiii nevoiași. Și mai avem și «Casa Bucuriei», același mecanism, prin care fondurile se duc către cauze caritabile”, a declarat Daniel Vasiloi, organizator.

Un decor spectaculos poate fi admirat și în Austria, unde o familie a stabilit noi recorduri cu instalațiile de Crăciun montate pe propria locuință. Casa familiei Gollnhuber este cunoscută drept „Casa de Crăciun” și atrage atenția prin numărul impresionant de luminițe și figurine festive.

În fiecare an, proprietarii extind decorul și adaugă noi elemente. De această dată, locuința a fost împodobită cu 901.485 de luminițe. Numărul i-a adus familiei un record mondial pentru cea mai mare casă decorată în acest fel.

Recordul nu se oprește aici. Cele 206 figurine gonflabile cu tematică de Crăciun au stabilit și un record european.