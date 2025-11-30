Cele mai frumoase orașe din Europa, de vizitat în sezonul rece

Sezonul rece oferă ocazia perfectă de a explora orașe europene animate de târguri de Crăciun, activități tradiționale de iarnă și atracții turistice deschise special pentru vizitatori în această perioadă.

Praga se transformă într-un oraș de poveste în perioada iernii, iar piețele de Crăciun din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas vor fi deschise între 29 noiembrie 2025 și 6 ianuarie 2026, potrivit en-vols.com. Turiștii care vizitează orașul pot gusta preparate tradiționale precum trdelník, vin fiert sau brânzeturi locale, și se pot bucura de atmosfera festivă.

Praga oferă un program cultural bogat în perioada Crăciunului, cu concerte clasice desfășurate în clădiri istorice precum Rudolfinum sau Casa Municipală din Praga. În același timp, vizitatorii pot admira orașul luminat seara, făcând o croazieră pe râul Vltava, unde au inclusiv opțiunea de a savura vin fiert.

Pe lângă piețe și concerte, Praga oferă și obiective turistice care merită vizitate. Dealul Petřín oferă priveliști panoramice, zona evreiască Josefov păstrează clădiri istorice și muzee, iar turnurile orașului permit perspective unice asupra centrului vechi. Târgul din Old Town este deschis zilnic între orele 10:00 și 22:00, permițând turiștilor să profite de întreaga zi pentru vizite și cumpărături festive, potrivit praguest.com.

Piața Vörösmarty din Budapesta găzduiește un târg de Crăciun cu mâncare tradițională și băuturi calde, în perioada 14 noiembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, potrivit budapestchristmas.com. De asemenea, turiștii pot urca în tramvaiul nr. 2, decorat cu lumini LED, și se pot plimba pe malul Dunării, admirând clădirile istorice ale orașului și podurile iluminate.

Băile termale Széchenyi rămân deschise și iarna, iar piscinele în aer liber permit vizitatorilor să se bucure de apă caldă chiar dacă afară este frig. În același timp, Opera Maghiară organizează spectacole de sezon, printre care baletul „Spărgătorul de nuci”, oferind o experiență culturală completă.

Pe lângă târguri și spectacole, Budapesta are și alte obiective turistice care merită vizitate, iar atât băile, cât și piețele rămân deschise pe toată perioada sărbătorilor, deși programul poate fi ajustat în zilele speciale, permițând turiștilor să profite de întreaga zi pentru vizite și activități festive.

Piețele de Crăciun din Bruges sunt organizate în Grote Markt și Simon Stevinplein, unde vizitatorii găsesc standuri cu produse artizanale, mâncare și băuturi calde. Străzile pietruite și clădirile istorice sunt iluminate de decorațiuni de sărbătoare, creând atmosfera specifică iernii.

Turiștii pot face plimbări, pot vizita muzee locale, inclusiv cele dedicate istoriei sau ciocolatei, și pot gusta produse tradiționale belgiene, cum ar fi vafe, biscuiți, ciocolată sau bere. În centrul orașului există și traseul de lumini „Winter Glow Light Trail”, care este apreciat de turiști.

În timpul sezonului, turiștii pot urca în turnul Belfry pentru o panoramă asupra orașului medieval și a clădirilor istorice. Cei interesați de ciocolată pot vizita muzeul Choco-Story, unde află informații despre istoria ciocolatei belgiene și pot gusta praline locale. Străzile centrale sunt decorate și permit cumpărături de Crăciun în magazine de cadouri și ornamente.

Viena devine un oraș festiv în perioada iernii, iar piețele de Crăciun, precum Christkindlmarkt de la Rathausplatz, sunt deschise între noiembrie și începutul lunii ianuarie. Turiștii care vizitează orașul pot găsi căsuțe cu decorațiuni și cadouri artizanale, pot gusta prăjituri specifice sezonului, castane prăjite sau punsch și se pot bucura de atmosfera luminoasă și festivă din centrul Vienei.

Orașul oferă numeroase activități de iarnă, iar vizitatorii pot patina în parcul Rathauspark sau se pot plimba prin alte piețe amenajate cu lumini și ornamente. Pentru copii există caruseluri și trenuri tematice, în timp ce concertele de colinde și muzică de Crăciun din weekenduri completează programul festiv.

Pe lângă piețe și activități de sezon, Viena are și obiective turistice care merită vizitate. Palatul Schönbrunn și grădinile sale oferă o experiență regală chiar și iarna, iar cartierul Spittelberg și târgurile Art Advent de la Karlsplatz prezintă obiecte tradiționale austriece. Astfel, vizitatorii pot combina cumpărăturile și plimbările festive cu explorarea clădirilor istorice și a muzeelor din centrul Vienei.

Rovaniemi se transformă într-o destinație de iarnă ideală pentru experiențe arctice, iar Orașul lui Moș Crăciun este deschis vizitatorilor pe tot parcursul sezonului rece. Turiștii care ajung aici pot întâlni Moș Crăciun, pot traversa linia Cercului Polar și pot trimite scrisori cu ștampilă oficială, bucurându-se în același timp de atmosfera festivă specifică iernii.

Orașul oferă numeroase activități de sezon, printre care plimbări cu sania trasă de reni sau cu câini husky prin păduri acoperite de zăpadă, precum și tururi ghidate pentru a observa luminile nordice. Cei care doresc să se relaxeze pot vizita saunele finlandeze tradiționale sau pot închiria igluuri de sticlă și cabane de lemn cu vedere la peisajul arctic.

Pe lângă experiențele de iarnă și întâlnirile cu Moș Crăciun, Rovaniemi oferă și obiective culturale și turistice. Vizitatorii pot explora fermele de reni, pot descoperi tradiții locale și pot participa la workshop-uri festive.