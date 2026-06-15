Sustenabilitatea redefinește strategiile de business. Cum se adaptează companiile. Eveniment Capital, 16 iunie 2026

Din cuprinsul articolului Sustenabilitatea ca motor de inovare și diferențiere

Presiunea asupra resurselor, valul de reglementări europene și consumatorii tot mai atenți la impactul social și de mediu împing companiile într-o nouă etapă a transformării. Sustenabilitatea nu mai funcționează ca un slogan aspirational, ci devine un criteriu care influențează direct competitivitatea, accesul la finanțare și reziliența organizațiilor.

În acest context, revista Capital organizează marți, 16 iunie 2026, masa rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”, un eveniment dedicat direcțiilor și provocărilor pe care mediul de afaceri trebuie să le gestioneze într-un cadru european tot mai strict.

Sustenabilitatea, dincolo de definiții

Accelerarea reglementărilor europene — de la ESG la CSRD, ESRS și obligațiile de due diligence — pune companiile în fața unei realități noi: adaptarea nu mai este opțională.

Organizațiile care integrează sustenabilitatea în operațiuni, în lanțurile de aprovizionare și în cultura internă reduc riscuri, atrag investiții și câștigă încrederea unei piețe aflate în plină schimbare.

Evenimentul Capital reunește profesioniști care lucrează direct cu aceste transformări: specialiști în raportare, lideri din energie, logistică, construcții, industria alimentară, FMCG și asigurări — toți implicați în definirea unui model de business compatibil cu noile standarde.

Discuțiile vor analiza modul în care companiile pot transforma conformarea europeană într-un avantaj competitiv și ce investiții generează rezultate măsurabile. Printre temele centrale:

Costurile conformării europene — cum se aplică ESG, CSRD, ESRS și due diligence în practică.

Reputație, risc și avantaj competitiv — de ce companiile aliniate câștigă stabilitate și credibilitate.

Investiții în sustenabilitate — direcții strategice și produse cu impact real.

Proiecte scalabile — exemple, rezultate și modele de extindere.

La masa rotundă vor participa:

Cristina Bălan — Senior Partner Sustainability, CSR BootIQ

Voicu Dan Dragomir — Prof. Univ. Dr., Academia de Studii Economice București

Marius Brînzea — Director Strategie, Reciclad’OR

Sorin Chiriță — Director, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie

Virgil Profeanu — Fondator, Vego Holding

Radu Balcu — Director General, GP Intermodal Grampet

Tulia Cășvean — Director Comunicare Corporativă & PR, Transavia

Florin Dănilă — Director General și Fondator, Cumpăna 1993

Teodora Mărăcineanu — Marketing Director, Electrolux România

Anca Ifrim — Membru Board, Chief Underwriter Officer, Omniasig

Discuțiile vor fi moderate de jurnalistul Robert Turcescu și vor fi transmise LIVE pe canalul YouTube HAI România.

Evenimentul este susținut de Grampet Group, Construcții Erbașu, Transavia, Vego Holding, Omniasig, Reciclad’OR și Philip Morris România.