Companiile din domeniul tehnologiei continuă cursa strânsă pentru dezvoltarea instrumentelor avansate de inteligență artificială. xAI, firma fondată de Elon Musk, a anunțat lansarea noului model Grok 4.6. Măsura vine la doar o lună de la prezentarea versiunii anterioare, iar noul soft promite îmbunătățiri majore pentru agenții autonomi care gestionează sarcini complexe de lungă durată, codare și aplicații interactive sau vizuale, informează Mediafax.

Conform detaliilor furnizate de compania dezvoltatoare, Grok 4.6 este disponibil imediat pentru utilizatori și dezvoltători prin intermediul platformelor Grok Build, Cursor, Grok Bot și prin interfața API. Reprezentanții xAI susțin că acest model reprezintă un pas evolutiv important față de versiunea 4.5, păstrând totuși același nivel de preț pentru clienți.

Evoluția rapidă a platformei indică dorința companiei de a oferi soluții mai eficiente fără a crește costurile de implementare pentru aplicațiile software partenere.

În ceea ce privește capacitățile tehnice, xAI afirmă că noul model obține rezultate comparabile cu cele mai puternice sisteme existente pe piață. În cadrul clasamentului Artificial Analysis Intelligence Index, versiunea 4.6 a înregistrat un scor de 61, valoare care o plasează la egalitate cu modelul GPT-5.6 Sol.

De asemenea, compania menționează că Grok 4.6 s-a clasat pe prima poziție în evaluări precum GDPVal-AA v2, AA-Briefcase și Harvey LAB. Totuși, specialiștii din industrie atrag atenția că aceste teste de benchmark trebuie analizate cu prudență. Evaluările sunt realizate de entități diferite și măsoară capabilități specifice, astfel că un scor ridicat într-un test izolat nu garantează că modelul este depășește absolut toți competitorii în sarcinile zilnice.

Fondatorul xAI a comentat scurt lansarea pe rețeaua de socializare X, exprimându-și entuziasmul față de evoluția proiectului: „Grok 4.6 este extraordinar”

Această actualizare vine la scurt timp după lansarea versiunii Grok 4.5 din luna iulie, confirmând ritmul accelerat de dezvoltare adoptat de xAI în încercarea de a devansa rivali precum OpenAI sau Anthropic. Elon Musk a lăsat deja de înțeles că următoarea versiune, Grok 4.7, ar putea fi prezentată publicului în doar câteva săptămâni.

Firma de tehnologie precizează că dezvoltarea Grok 4.6 s-a concentrat pe susținerea sarcinilor agentice care necesită timp îndelungat de execuție, pe scrierea de cod și pe procesarea interacțiunilor vizuale.

Obiectivul pe termen lung al companiei este transformarea Grok dintr-un simplu program de conversație într-un sistem avansat, capabil să parcurgă autonom mai multe etape ale unui proiect complex, în special în sectorul dezvoltării software și în activitățile bazate pe procesare de informații.