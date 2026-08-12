Update. 19.55. David Popovici este din nou campion european la 100 de metri liber. 46.56 este timpul cu care românii a câștigat cursa de miercuri, un nou record al competiției. Tot lui îi aparținea și cel vechi, de 46,72.

David Popovici este pregătit să scrie o nouă pagină de istorie în bazin. Sportivul român în vârstă de 21 de ani intră în această seară în bazin pentru a cuceri al treilea său titlu european din carieră în proba regină de 100 de metri liber. Evoluțiile avute în seriile de calificare și în semifinale au ridicat considerabil nivelul de expectativă, privirile tuturor fiind îndreptate nu doar spre medalia de aur, ci mai ales spre timpul pe care campionul nostru îl va înregistra la finalul cursei.

Susținătorii sportului românesc pot urmări în direct evoluția lui David Popovici în cursa pentru supremație continentală. Marea finală a probei de 100 de metri liber este programată în această seară, începând cu ora 19:52. Transmisiunea televizată va fi asigurată în direct de posturile TVR Sport și TVR 1, oferind publicului din țară oportunitatea de a fi alături de sportivul tricolor.

Bătălia pentru medaliile europene se anunță extrem de disputată, la startul cursei aliniindu-se sportivi cu performanțe remarcabile în proba de sprint. Iată timpii de referință ai celor opt finaliști calificați în ultimul act:

David Popovici (România, 21 de ani) – 46,51 secunde (stabilit în 2025, la Campionatele Mondiale din Singapore)

Egor Kornev (Rusia, 22 de ani) – 46,96 secunde (stabilit în 2026, la Campionatele Naționale ale Rusiei)

Luca Hoek (Spania, 18 ani) – 47,26 secunde (stabilit în 2026, la Campionatele Europene de la Paris)

Nandor Nemeth (Ungaria, 26 de ani) – 47,44 secunde (stabilit în 2026, la Campionatele Europene de la Paris)

Kristof Milak (Ungaria, 26 de ani) – 47,47 secunde (stabilit în 2022, la Campionatele Europene de la Roma)

Carlos D’Ambrosio (Italia, 19 ani) – 47,70 secunde (stabilit în 2026, la Campionatele Europene de la Paris)

Tomas Navikonic (Lituania, 23 de ani) – 47,91 secunde (stabilit în 2026, la Campionatele Europene de la Paris)

Jere Hribar (Croația, 22 de ani) – 47,93 secunde (stabilit în 2025, la Campionatele Mondiale din Singapore)

Interesul uriaș generat de această finală aduce în prim-plan o singură necunoscută majoră legată de potențialul maxim al sportivului român în bazinul de concurs. „Va stabili David Popovici recordul mondial?” Vom afla miercuri, de la ora 19:52.