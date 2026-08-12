Administrația președintelui american Donald Trump pregătește proiecte de construcție și modernizare a complexului Casei Albe, cu o valoare de cel puțin 900 de milioane de dolari, potrivit The Washington Post. Informațiile au la bază documente și evidențe financiare consultate de publicația americană.

Potrivit Reuters, administrația Trump nu ar fi cerut direct Congresului finanțarea pentru aceste proiecte. În schimb, fondurile ar fi provenit de la alte agenții federale și de la donatori privați, iar ulterior ar fi fost transferate într-un cont folosit în mod obișnuit pentru lucrările de întreținere ale Casei Albe.

Contul respectiv dispunea, în mod normal, de câteva milioane de dolari pentru reparații și lucrări curente. Documentele contractuale confidențiale și actele de planificare consultate de The Washington Post indică însă planuri pentru folosirea banilor la proiecte de amploare, descrise drept proiecte de „modernizare” a Casei Albe.

Valoarea totală a lucrărilor planificate ar urma să ajungă la cel puțin 900 de milioane de dolari, potrivit informațiilor publicate de The Washington Post. Nu este clar dacă această sumă se află deja integral în contul destinat lucrărilor sau dacă reprezintă valoarea estimată a proiectelor care urmează să fie realizate.

Modul de finanțare atrage atenția deoarece administrația nu ar fi obținut fondurile printr-o alocare directă aprobată de Congres. Banii ar proveni, potrivit documentelor analizate, din transferuri de la alte agenții federale și din contribuții private.

Fondurile ar fi fost reunite într-un cont utilizat tradițional pentru întreținerea și lucrările necesare la complexul prezidențial.

Proiectele fac parte din planurile administrației Donald Trump de a transforma și moderniza complexul prezidențial. Folosirea unui fond destinat în principal lucrărilor de întreținere pentru proiecte de sute de milioane de dolari pune în discuție și rolul Congresului în aprobarea cheltuielilor federale.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile privind finanțarea și valoarea proiectelor.