Dosarul fostului comandant al Bazei 57 Aeriene a fost clasat. Ce anunță Statul Major al Apărării

Dosarul penal de fals intelectual în care a fost cercetat generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu, fost comandant al Bazei 57 Aeriene „Mihail Kogălniceanu”, a fost clasat de procurorul de caz. Statul Major al Apărării a anunțat miercuri soluția, după ce investigația deschisă în 2025 a generat un interes public ridicat.

La momentul deschiderii dosarului, Nicolae Crețu ocupa funcția de comandant al Bazei 57 Aeriene de la Mihail Kogălniceanu.

„În cursul anului 2025, cercetările desfăşurate în această cauză au fost reflectate pe larg în spaţiul public şi au generat un interes semnificativ din partea opiniei publice. Având în vedere acest interes, Statul Major al Apărării face publică şi soluţia dispusă de organul judiciar, în vederea unei informări complete şi echilibrate. Statul Major al Apărării respectă independenţa autorităţilor judiciare şi nu formulează aprecieri cu privire la soluţiile dispuse în cauzele penale.

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Generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu a fost audiat în iunie 2025 de procurorii militari într-un dosar de fals intelectual.

La acel moment, acesta era comandantul Bazei 57 Aeriene „Mihail Kogălniceanu”.

După audieri, Nicolae Crețu a declarat jurnaliștilor că anchetatorii desfășurau o investigație și că fusese nevoie de unele clarificări.

El a precizat atunci că datele din dosar nu îi fuseseră aduse la cunoștință.

Surse din anchetă afirmau la momentul respectiv că procurorii efectuau cercetări într-un dosar pentru fals intelectual.

Potrivit acelorași surse, comandantul ar fi fost suspectat că a falsificat un ordin de zi pe unitate.

Generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu ocupase funcția de comandant al Bazei 57 Aeriene începând cu 1 decembrie 2022.

Dosarul în care acesta a fost cercetat a fost între timp clasat, potrivit soluției anunțate miercuri de Statul Major al Apărării.