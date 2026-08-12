Uniunea Europeană aplică de miercuri, 12 august 2026, cea mai mare parte a noilor reguli privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Măsurile privesc atât companiile, cât și consumatorii și vizează reducerea deșeurilor, limitarea ambalajelor inutile, folosirea unor materiale mai sigure și creșterea gradului de reciclare.

Noile cerințe europene se aplică ambalajelor introduse pe piața Uniunii Europene și stabilesc reguli privind atât modul în care acestea sunt fabricate, cât și materialele utilizate. Potrivit Comisiei Europene, ambalajele trebuie concepute astfel încât, după utilizare, să poată fi reutilizate, reciclate sau valorificate, iar cantitatea de materii prime folosită în procesul de producție să fie redusă.

Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje a intrat în vigoare în februarie 2025, însă cele mai multe dintre prevederi încep să se aplice din 12 august 2026.

Una dintre regulile care devin aplicabile din 12 august privește PFAS, substanțe cunoscute și drept „substanțe chimice eterne”, deoarece sunt foarte persistente și se descompun extrem de greu. Aceste substanțe se pot acumula atât în mediul înconjurător, cât și în organism.

Începând de acum, ambalajele care intră în contact cu alimentele și care conțin PFAS peste limitele stabilite de legislația europeană nu mai pot fi introduse pe piața Uniunii Europene. PFAS au fost folosite inclusiv pentru ca unele ambalaje să fie rezistente la apă și grăsime.

În această categorie pot intra recipiente pentru mâncare la pachet, ambalaje folosite în industria fast-food, pungi pentru popcorn preparat la microunde, hârtie destinată produselor de patiserie sau cutii de pizza. Potrivit Comisiei Europene, limitarea acestor substanțe are ca obiectiv creșterea siguranței ambalajelor alimentare pentru consumatori.

Noul regulament introduce și obligații privind reducerea cantității de ambalaj folosit pentru produse. Producătorii și comercianții vor trebui să evite ambalajele prea mari în raport cu produsul sau folosirea unor straturi de material care nu sunt necesare pentru protecția acestuia.

Sunt vizate și soluțiile de ambalare care pot crea impresia că produsul este mai voluminos decât în realitate. Printre exemple se numără cutiile cu pereți dubli, fundurile false sau alte elemente adăugate exclusiv pentru a mări aparent dimensiunea produsului.

Unele ambalaje din plastic de unică folosință vor fi, de asemenea, afectate de schimbările europene. Din 2030 vor exista restricții pentru anumite ambalaje destinate fructelor și legumelor proaspete, dar și pentru unele produse utilizate în hoteluri, restaurante și cafenele.

Comisia Europeană include printre exemple pliculețele individuale de ketchup sau alte sosuri, precum și recipientele mici pentru șampon ori alte produse cosmetice oferite în hoteluri.

O altă zonă vizată este comerțul online, unde Uniunea Europeană urmărește să reducă folosirea cutiilor foarte mari pentru produse de dimensiuni reduse. Sunt vizate situațiile în care diferența de volum este completată cu hârtie, folie cu bule, polistiren sau perne de aer. Pentru ambalajele folosite la transport și în comerțul electronic, spațiul gol va putea reprezenta cel mult 50% din volumul total al ambalajului.

La calcularea acestui spațiu vor fi luate în considerare inclusiv materialele de umplere. Astfel, o cutie nu va putea fi considerată plină doar pentru că zona rămasă liberă în jurul produsului a fost ocupată cu hârtie, folie cu bule, perne de aer sau polistiren.

Regulamentul ia însă în calcul și situațiile în care este necesar un spațiu mai mare pentru protejarea produselor. Metodologia de calcul trebuie să țină cont, printre altele, de obiectele fragile, lichide sau produsele cu forme neregulate.

Una dintre cele mai importante schimbări este programată pentru 2030. Până atunci, ambalajele introduse pe piața Uniunii Europene vor trebui să fie proiectate astfel încât să poată fi reciclate. Pentru ambalajele din plastic, producătorii vor avea și obligația de a folosi treptat o anumită proporție de material reciclat.

Țintele vor fi majorate etapizat, în 2030 și 2040. Prin aceste cerințe, Comisia Europeană urmărește reducerea consumului de materii prime noi și scăderea cantității de deșeuri care ajunge fie la groapa de gunoi, fie în mediul înconjurător.

Regulamentul introduce și un sistem armonizat de etichetare a ambalajelor la nivelul Uniunii Europene. Etichetele vor trebui să ofere informații mai clare despre materialele din care este realizat ambalajul și despre modul în care acesta trebuie aruncat sau returnat după utilizare.

Scopul este ca oamenii să poată identifica mai ușor recipientul în care trebuie depozitat fiecare tip de ambalaj pentru reciclare. Normele europene urmăresc și extinderea sistemelor de garanție-returnare, precum și folosirea mai frecventă a ambalajelor reutilizabile sau reîncărcabile.

Aplicarea regulamentului din 12 august 2026 nu înseamnă că toate schimbările intră în vigoare în același timp. O parte dintre cerințe vor deveni obligatorii în 2028, altele în 2030 și în anii următori.

Cele mai importante modificări sunt prevăzute pentru 2030, când vor exista reguli mai stricte privind reciclarea, reducerea cantității de ambalaje, reutilizarea și limitarea anumitor ambalaje din plastic de unică folosință.

Firmele care produc, importă, comercializează sau utilizează ambalaje trebuie să verifice dacă acestea respectă cerințele europene aplicabile. Producătorii și importatorii trebuie să poată demonstra că ambalajele introduse pe piață sunt conforme cu legislația UE și să păstreze documentele necesare. Datele de identificare și de contact ale acestora trebuie, de asemenea, să poată fi consultate în situația în care apar probleme legate de un produs sau de ambalajul acestuia.

Companiile care cumpără produse deja ambalate pentru a le revinde trebuie, la rândul lor, să verifice dacă furnizorii respectă regulile aplicabile. Pentru întreprinderile foarte mici sunt prevăzute, în anumite situații, reguli mai flexibile sau derogări, astfel încât aplicarea obligațiilor să nu provoace costuri disproporționate.

Aplicarea noilor reguli nu presupune însă că firmele trebuie să renunțe imediat la toate ambalajele pe care le au deja. Ambalajele introduse legal pe piața Uniunii Europene înainte de aplicarea noilor cerințe nu trebuie înlocuite de la o zi la alta. Pentru consumatori, efectele regulamentului vor deveni vizibile treptat, prin reducerea ambalajelor inutile, apariția unor recipiente mai ușor de reciclat, extinderea variantelor reutilizabile și informații mai clare privind colectarea acestora după folosire.

Comisia Europeană estimează că, în lipsa noilor măsuri, cantitatea de deșeuri provenite din ambalaje ar putea crește cu 19% până în 2030, iar volumul deșeurilor provenite din ambalajele din plastic ar putea avansa cu până la 46%.