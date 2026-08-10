Depozitele de gaze naturale din România au ajuns la un grad de umplere de 62,77%, potrivit celor mai recente informaţii disponibile pe platforma Gas Infrastructure Europe – AGSI. Cantitatea de gaze înmagazinată se ridică la 21,2565 TWh, echivalentul a aproximativ 2 miliarde de metri cubi.

Nivelul de umplere a crescut cu 0,40 puncte procentuale faţă de ziua precedentă, ceea ce arată că procesul de injectare a gazelor continuă în perspectiva sezonului rece 2026-2027.

Datele AGSI arată că depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute, în medie, în proporţie de 58,84%. România are un nivel cu aproape patru puncte procentuale mai mare, însă mai multe state membre au ajuns la procente semnificativ mai ridicate.

Polonia conduce clasamentul, cu un grad de umplere de 87,12%, urmată de Portugalia, cu 82,94%, şi Italia, cu 77,20%.

Spania are depozitele umplute în proporţie de 72,54%, Danemarca ajunge la 66,84%, iar Ungaria la 62,84%. România se află foarte aproape de nivelul Ungariei, cu 62,77%.

În acelaşi timp, Franţa are un grad de umplere de 59,99%, iar Germania de 48,18%. România se află înaintea unor state precum Austria, Croaţia şi Cehia.

La celălalt capăt al clasamentului se află Suedia, cu un grad de umplere de 36,91%. Belgia are 39,97%, iar Ţările de Jos ajung la 39,52%.

Slovacia are depozitele umplute în proporţie de 45,65%, în timp ce Letonia se află la 45,83%.

Ucraina, inclusă în datele AGSI la categoria statelor din afara Uniunii Europene, are un nivel de umplere de 30,28%.

Stocurile actuale sunt sub nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. La începutul lunii august 2025, depozitele României aveau un grad de umplere de aproximativ 71%, iar cantitatea de gaze ajungea la circa 24 TWh.

Diferenţa faţă de situaţia actuală este de aproximativ 2,7 TWh. Transformată în volum, aceasta înseamnă aproximativ 250-260 de milioane de metri cubi de gaze.

La 25 august 2025, gradul de umplere ajunsese la 81,07%, iar cantitatea înmagazinată era de 27,45 TWh, echivalentul a aproximativ 2,6 miliarde de metri cubi.

Decalajul este şi mai evident prin comparaţia cu august 2024. La 16 august 2024, depozitele României erau umplute în proporţie de peste 88%, iar volumul gazelor stocate era de aproximativ 2,8 miliarde de metri cubi.

Câteva zile mai târziu, la 23 august, stocul ajunsese la 2,878 miliarde de metri cubi, ceea ce corespundea unui grad de umplere de 90,79%.

Raportat la acest nivel, stocul actual este mai mic cu aproximativ 7-8 TWh, respectiv cu aproape 800 de milioane de metri cubi.

Comparaţiile trebuie privite în funcţie de data la care au fost colectate informaţiile, deoarece cantitatea de gaze din depozite se modifică zilnic, în funcţie de operaţiunile de injectare şi extracţie.

Gazele stocate reprezintă o rezervă importantă pentru perioadele reci, când necesarul de energie creşte atât pentru gospodării, cât şi pentru industrie. Un nivel ridicat al rezervelor poate reduce presiunea exercitată asupra importurilor în lunile de iarnă şi poate contribui la limitarea expunerii la evoluţiile de pe pieţele regionale.

Pentru România, nivelul de 62,77% oferă încă timp pentru continuarea procesului de umplere a depozitelor înainte de iarna 2026.

Totuşi, pentru apropierea de valorile atinse în anii anteriori este necesară menţinerea unui ritm constant al injecţiilor. Faţă de august 2025, diferenţa este de câteva sute de milioane de metri cubi, iar comparativ cu nivelul raportat în august 2024, decalajul ajunge la aproximativ 800 de milioane de metri cubi.