Update. 23.29: Sepsi și FCSB au încheiat fără goluri ultima confruntare a etapei a 4-a a campionatului intern. Un meci plictisitor, marcat de greșeli cu nemiluita și puține ocazii. „Roș-albaștrii” au ratat ocazia de a redeveni lideri și sunt pe 2, cu 8 puncte, pe prima poziție e FC Argeș cu 29 de puncte. Sepsi e pe 11 cu 5 puncte.

Runda a 4-a din campionatul intern aduce în prim-plan un confruntare de mare interes între Sepsi Sfântu Gheorghe și FCSB. Partida este programată de la ora 21:30 și va fi transmisă în direct de posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

După revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, covăsnenii au reușit să lase o impresie excelentă în primele meciuri din acest sezon. Echipa pregătită de Ovidiu Burcă a propus un stil de joc modern, cu un accent clar pe posesia mingii, formulă care a atras aprecieri din partea specialiștilor. Deși victoriile și punctele au fost obținute cu multă muncă și dificultate, formația din Sfântu Gheorghe a dovedit că are resursele necesare pentru a pune probleme mari oricărui opozant din campionat.

Adversarii de la FCSB abordau această etapă de pe prima poziție a clasamentului, având un zestre de șapte puncte strânse în primele trei confruntări. Echipa roș-albastră s-a remarcat printr-o eficiență constantă în atac, reușind să înscrie de fiecare dată câte două goluri pe meci. Această evoluție solidă confirmă încă o dată statutul lor de principali favoriți la cucerirea unui nou titlu de campioană.

Meciul se va desfășura pe arena din Sfântu Gheorghe, iar cei doi tehnicieni au la dispoziție loturi extinse pentru această confruntare importantă.

Sepsi: Lazar - Cascardo, Vîrtej, S. Karamoko, Vianna - Aganovic, Silaghi, D. Andrei - Batzula, Heras, Bamgboye Rezerve: Gyenge, Cmiljanic, Daguin, De Kamps, Dobrosavlevici, Ghimfuș, Mawa, A. Nistor, Oberlin, Oteliță, Vătăjelu Antrenor: Ovidiu Burcă

FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, Fl. Tănase - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu Rezerve: Târnovanu, M. Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, M. Toma, J. Paulo, D. Avram, L. Stancu, Al. Stoian, D. Popa, Politic Antrenor: Marius Baciu

Partida de pe Sepsi Arena va fi condusă la centru de arbitrul Andrei Florin din Mureș. Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenții Ilinca Cristi Daniel din Dolj și Neacsu Ionut-Traian din București.

În camera de analiză video se vor afla Costreie Adrian Sorin din Ilfov, în calitate de arbitru VAR, alături de asistentul VAR Porumbel Valentin din Călărași.