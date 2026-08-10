Superiahtul lui Mark Zuckerberg a ajuns în centrul unei controverse în Statele Unite, după ce o ambarcațiune de mici dimensiuni a rămas fără combustibil în sud-estul statului Alaska. Deși Launchpad s-ar fi aflat mai aproape de locul incidentului, ajutorul a venit de la o navă de croazieră aflată la o distanță mai mare, relatează The Guardian.

Incidentul a avut loc între Petersburg și Juneau, unde o ambarcațiune de aproximativ 6,4 metri a rămas fără combustibil.

Garda de Coastă a transmis prin radio o solicitare de asistență către navele aflate în zonă. Printre acestea se afla și Launchpad, superiahtul de aproximativ 118 metri deținut de fondatorul Meta și evaluat la circa 300 de milioane de dolari.

În cele din urmă, ocupanții ambarcațiunii și echipajul acesteia au fost ajutați de Wilderness Legacy, o navă de croazieră operată de UnCruise Adventures, deși aceasta s-ar fi aflat mai departe decât iahtul lui Zuckerberg.

Un pasager aflat la bordul navei de croazieră a relatat pe rețeaua Bluesky că echipajul Launchpad ar fi fost contactat în legătură cu incidentul, însă nu ar fi răspuns solicitărilor de intervenție.

Acesta a susținut că informația a provocat huiduieli în rândul pasagerilor atunci când căpitanul le-a relatat situația.

Brian Baker, purtător de cuvânt al lui Mark Zuckerberg și al soției sale, Priscilla Chan, a declarat pentru Forbes că cei doi nu se aflau la bordul Launchpad în momentul incidentului. Potrivit explicației sale, echipajul superiahtului utiliza un alt canal radio și nu ar fi ignorat în mod deliberat solicitarea de ajutor.

Baker a spus că, în momentul în care membrii echipajului au verificat mesajul transmis prin radio, operațiunea de asistență era deja în desfășurare.

Astfel, relatarea pasagerului aflat pe nava de croazieră diferă de explicația transmisă de reprezentantul lui Zuckerberg.

Launchpad are aproximativ 118 metri lungime și este evaluat la circa 300 de milioane de dolari.

Vasul este unul dintre bunurile asociate stilului de viață extrem de costisitor al fondatorului Facebook.

Incidentul din Alaska apare în contextul în care Zuckerberg rămâne o figură controversată în industria tehnologiei, fiind criticat de-a lungul timpului atât pentru efectele sociale ale platformelor Meta, cât și pentru averea și stilul său de viață.