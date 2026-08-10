Secetă severă în Franța. Aproape 70% din țară are restricții la consumul de apă

Franța se confruntă cu o secetă puternică, iar restricțiile privind utilizarea apei se aplică deja în aproape 70% din teritoriu. Autoritățile franceze analizează miercuri, 12 august, situația rezervelor de apă, în condițiile în care zeci de departamente se află la cel mai ridicat nivel de criză, potrivit Ministerului francez al Tranziției Ecologice.

Aproape 70% din teritoriul Franței este vizat de restricții privind folosirea apei, pe fondul unui episod de secetă pe care autoritățile îl consideră „deosebit de intens”. Duminică, toate cele 99 de departamente din Franța continentală și Corsica se aflau cel puțin la nivelul de vigilență pentru secetă, cea mai redusă treaptă a sistemului francez de avertizare.

Situația este mai gravă în cea mai mare parte a țării. Un număr de 67 de departamente se află la nivelul maxim de criză, iar alte 21 sunt încadrate la un nivel ridicat de alertă.

Ministrul Tranziției Ecologice, Monique Barbut, a convocat pentru miercuri, 12 august, o reuniune a Comitetului de anticipare și monitorizare hidrologică (CASH), la care vor participa și reprezentanți ai prefecturilor regionale.

În cadrul reuniunii vor fi analizate situația apelor subterane, starea râurilor și nivelul de umiditate al solului din întreaga țară, pe baza celor mai recente date furnizate de serviciul meteorologic francez și de specialiștii în resurse de apă.

Specialiștii vor evalua și evoluția pânzei freatice, debitele râurilor și umiditatea solului, precum și efectele secetei asupra consumului de apă și asupra zonelor afectate. Analiza va viza inclusiv consecințele asupra faunei și florei.

Pe agenda comitetului se află și modul în care a fost gestionat actualul episod de secetă, precum și măsurile care ar putea fi necesare pentru o mai bună pregătire în fața unor situații similare.

Ministerul francez al Tranziției Ecologice a anunțat că obiectivul este identificarea unor soluții care să limiteze efectele viitoarelor episoade de secetă și să reducă vulnerabilitatea regiunilor afectate.