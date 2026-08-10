Nivelul Dunării a început să crească în zona centralei nucleare de la Paks, oferind Ungariei o primă veste bună după săptămâni în care seceta și temperaturile extreme au afectat puternic producția de energie. Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat luni că fluviul a ajuns suficient de sus pentru reluarea funcționării unei noi turbine.

„Nivelul Dunării în această dimineață era cu 19 centimetri peste minimul de acum o săptămână. A început procesul de reconectare a unei turbine de la Paks. Din această seară, turbina 3 a blocului 2 va produce din nou”, a transmis Péter Magyar pe Facebook.

Reuters confirmă că procedura de repornire a celei de-a doua turbine funcționale a început luni, iar revenirea acesteia în producție era așteptată în cursul serii.

Seceta prelungită și temperaturile ridicate au provocat o situație dificilă pentru centrala nucleară de la Paks, care asigură în mod normal aproape jumătate din necesarul de electricitate al Ungariei.

Scăderea accentuată a nivelului Dunării a afectat sistemul de răcire al centralei, care utilizează apa fluviului. Operatorul a fost astfel nevoit să reducă succesiv producția, până când Paks a ajuns să funcționeze la aproximativ 10% din capacitate, cu doar una dintre cele opt turbine în funcțiune.

Vineri, Péter Magyar avertiza că situația rămâne „dificilă” și că economia Ungariei nu poate funcționa luni întregi fără energia produsă de centrală. La acel moment, guvernul estima că ploile din Austria ar putea determina o creștere temporară de aproximativ 20 de centimetri a nivelului Dunării.

Luni, la Paks, fluviul era cu 19 centimetri peste minimul înregistrat în săptămâna precedentă.

Creșterea nivelului Dunării nu înseamnă însă că problema a fost rezolvată definitiv. Autoritățile ungare atrag atenția că apa provenită din precipitațiile din amonte poate produce doar o revenire temporară, în condițiile în care după acest episod nu sunt prognozate cantități importante de precipitații.

Criza energetică a readus în discuție și proiectul Paks 2, prin care Ungaria își propune să își extindă capacitatea nucleară împreună cu compania rusă Rosatom.

Actualul proiect prevede, la rândul său, utilizarea apei Dunării pentru răcire. Péter Magyar a susținut că această soluție trebuie reevaluată și că printre variantele analizate ar putea fi inclusă utilizarea unor turnuri de răcire.

În paralel, Budapesta încearcă să accelereze dezvoltarea altor surse de energie. Guvernul intenționează să organizeze până la 31 august o licitație pentru capacități eoliene de 700 MW și urmărește să ajungă la 4 GW de energie eoliană instalată până în 2030.

Evoluția fluviului în Ungaria este urmărită cu atenție și în România, însă o creștere în amonte nu produce efecte imediate pe sectorul românesc.

La Cernavodă, situația rămâne critică. Unul dintre cele două reactoare nucleare a fost oprit din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. În condiții normale, cele două unități de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția națională de electricitate.

Pentru menținerea în funcțiune a celuilalt reactor, autoritățile române au recurs la intervenții neobișnuite. Un obstacol stâncos a fost îndepărtat prin detonare, albia Dunării a fost dragată, iar patru barje încărcate cu piatră au fost scufundate pentru construirea unui dig destinat redirecționării apei către instalațiile centralei.

Operațiunile au dus la o creștere de aproximativ 4 centimetri a nivelului apei în zona reactorului. Potrivit Ministerului Energiei, această creștere este suficientă pentru menținerea funcționării reactorului cel puțin încă nouă zile, în condițiile prognozelor actuale.

Luni, Dunărea continua să aibă un nivel minim record la intrarea în România. Autoritățile estimează însă o posibilă creștere începând din jurul datei de 15 august, pe măsură ce apa provenită din precipitațiile produse în amonte se va deplasa către sectorul românesc.

Debitele Dunării din următoarele zile vor fi esențiale pentru funcționarea Unității 2 de la Cernavodă și pentru posibilitatea reluării producției la Unitatea 1. Evoluția apei va determina în mare măsură cât timp poate fi menținută în funcțiune instalația rămasă activă și când ar putea fi repornit reactorul oprit.