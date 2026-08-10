Situația de la Cernavodă devine tot mai complicată pe măsură ce nivelul Dunării continuă să scadă. Intervențiile realizate până acum nu au produs un efect de durată, iar autoritățile se pregătesc inclusiv pentru posibilitatea opririi temporare a Unității 2 a centralei nucleare, potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi.

Buşoi a explicat că nivelul Dunării din zona Cernavodă a crescut temporar după intervențiile realizate în ultimele zile, însă efectul nu s-a menținut.

„După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Din datele pe care le avem (…), se pare că acest efect nu a fost unul durabil”, a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

În aceste condiții, autoritățile iau în calcul și posibilitatea ca Unitatea 2 de la Cernavodă să nu poată funcționa temporar.

„Trebuie să fim pregătiţi şi pentru scenariul în care unitatea 2, pentru o scurtă perioadă de timp, nu ar funcţiona”, a declarat Cristian Buşoi.

Secretarul de stat susține că au fost deja luate măsuri pentru situații de criză în sistemul energetic, inclusiv prin aprobarea unor reguli privind limitarea consumului.

„Trebuie să fim pregătiţi şi am făcut paşii prin Hotărârea de Guvern privind situaţiile de criză, apoi prin aprobarea normativului de limitări de consum de către Transelectrica, aşa cum domnul prim-ministru a explicat public de câteva ori, e bine să fim pregătiţi şi pentru scenarii în care în cel mai rău caz, evident, am avea unele limitări de consum în orele de vârf la marii consumatori industriali, asta este ce poate fi mai rău”, a declarat Cristian Buşoi.

Potrivit oficialului, eventualele măsuri ar viza în primul rând perioadele de vârf și marii consumatori industriali. Populația nu ar urma să fie afectată de aceste limitări.

Secretarul de stat susține că populația poate contribui la reducerea presiunii asupra sistemului energetic prin mutarea anumitor activități în afara intervalelor de consum maxim.

„Orice eficientizare de consum înseamnă şi un avantaj personal, prin scăderea facturii, dar fără să renunţe la confort, fără să ajungem în situaţii extreme, cum din păcate se propagă, că nu despre asta e vorba, nici să nu mai ţinem becul aprins deloc, nici să nu mai facem duş, nici să nu mai spălăm deloc, astea sunt lucruri despre care nu s-a vorbit”, a declarat Cristian Buşoi.

El le recomandă românilor să folosească aparatele de aer condiționat la o intensitate mai redusă în intervalul în care cererea de energie este ridicată.

„Pur şi simplu, mutarea unor activităţi din timpul orelor de vârf în afara acestor ore. Şi poate aerul condiţionat care să nu funcţioneze la maxim între 19 şi 22, acest gest făcut în acelaşi timp de un număr important de oameni ar putea să genereze un efect bun în sistemul energetic naţional. Şi pe partea industrială, dacă anumite activităţi de revizie, de reparaţii, anumite concedii pot fi programate în aceste două săptămâni, între 10 şi 24 august, să zicem, perioada critică, ajută foarte mult, pentru a nu ajunge la limitări pentru consumatorii industriali”, a explicat Cristian Buşoi.

Buşoi avertizează că situația ar putea deveni critică dacă nivelul Dunării nu permite alimentarea corespunzătoare a sistemului de răcire al Unității 2 de la Cernavodă.

„Dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire, în această săptămână, la începutul săptămânii viitoare, pentru că nu putem cuantifica efectul lucrărilor şi nici la centimetri felul în care scade apa Dunării şi dacă în paralel, pe piaţa regională de electricitate nu va fi suficientă electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Naţional, va limita cu 10%-20%-30%, în funcţie de situaţie, cantitatea de electricitate pe care o primesc marii consumatori industriali, din acele patru grupe de activităţi industriale consumatoare şi care nu ating nici serviciile vitale, spitale, Poliţie, jandarmi, servicii suport, nici populaţia. Populaţia nu va resimţi nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situaţia, dacă s-ar închide unitatea 2”, a declarat Cristian Buşoi.

Potrivit secretarului de stat, măsurile de limitare ar putea ajunge la 10%, 20% sau 30%, în funcție de evoluția situației. Acestea ar viza anumite categorii de mari consumatori industriali și nu serviciile esențiale sau populația.