O femeie în vârstă de 41 de ani a fost atacată de un șacal, luni dimineață, pe o stradă din localitatea Oltenești, județul Vaslui. Animalul a fost alungat de mai mulți localnici, care au intervenit după ce au auzit strigătele femeii. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Spitalul Municipal Huși.

Incidentul s-a produs în timp ce femeia se afla pe ulița satului. Animalul a atacat-o, iar mai mulți vecini au intervenit pentru a o ajuta, potrivit Vremea Nouă. Aceștia au reușit să alunge șacalul înainte ca atacul să aibă urmări și mai grave.

La fața locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui. Medicii i-au acordat femeii primele îngrijiri medicale.

Victima era conștientă și coerentă în momentul intervenției. Ea a fost mușcată la o mână și a suferit mai multe răni în zona abdominală.

Femeia a fost transportată ulterior la Spitalul Municipal Huși, unde urma să fie supusă unor investigații suplimentare și să primească îngrijiri medicale.

Incidentul i-a alarmat pe oamenii din sat, care spun că se tem de apariția animalelor sălbatice în apropierea gospodăriilor.

Localnicii le cer autorităților să ia măsuri pentru îndepărtarea animalelor periculoase din zona satului și pentru prevenirea unor noi atacuri.

Anul trecut, în județul Vaslui erau peste 400 de exemplare de șacal. Aceste animale sălbatice au început să apară pe teritoriul județului din 2012. Vânătorii avertizau atunci că populația de șacali ar putea crește și mai mult.

Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vaslui semnala la finalul anului 2025 o creștere a numărului de atacuri asupra animalelor domestice. Proprietarii de oi, capre și bovine erau sfătuiți să își țină animalele în spații bine protejate, mai ales în perioada rece.

„Am avut atacuri de şacali la oi, am avut atacuri de şacali la caprine, iar în acest an, pentru prima dată, am avut un atac al unei haite de şacali care a devorat un tăuraş de 180 de kilograme, l-au mâncat în totalitate. Incidentul a avut loc în zona Bârlad, în comuna Bogdăneşti. Informăm proprietarii de animale, să aibă foarte mare grijă, fiindcă se apropie iarna, să-şi ţină animalele în ţarcuri bine păzite, bine asigurate, că altfel vor avea surprize. Cei ce neglijează problema şacalului, să ştie că oricând se pot produce atacuri”, a declarat directorul executiv al AJVPS Vaslui, Vasile Negru.