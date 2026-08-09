Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță calendarul implementării noului Sistem de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR) și al sistemului TollRo. Deși infrastructura tehnică va fi pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august, noile tarife pentru utilizarea drumurilor naționale vor fi aplicate începând cu 1 octombrie 2026.

Potrivit CNAIR, până la 31 august 2026 va fi implementat Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR), dezvoltat pe domeniul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE) România.

În aceeași etapă va deveni operațional și sistemul TollRo, destinat vehiculelor utilizate pentru transportul de marfă, înmatriculate și cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Din perspectiva aplicării TollRo, vehiculele de transport mixt vor fi încadrate în categoria vehiculelor de transport marfă.

Tarifele vor fi colectate prin intermediul STRR.

CNAIR amintește că Legea nr. 226/2023 stabilește momentul de la care noile tarife vor deveni obligatorii.

„Aplicarea rovinietei și TollRo de către CNAIR, conform dispozițiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 octombrie 2026”, prevede actul normativ.

Astfel, perioada până la această dată este destinată implementării infrastructurii și testării sistemelor necesare funcționării STRR și TollRo pe teritoriul României.

Potrivit prevederilor Legii nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, sistemul românesc de tarifare rutieră electronică va deveni interoperabil cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene începând cu 15 ianuarie 2027, prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE).

Rovinieta va continua să fie obligatorie pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu excepția sectoarelor aflate în intravilanul municipiilor, între indicatoarele de intrare și ieșire din localitate.

Taxa va trebui achitată înainte de utilizarea drumurilor naționale și va putea fi cumpărată pentru cinci perioade de valabilitate:

o zi;

10 zile;

30 de zile;

60 de zile;

12 luni.

Legea stabilește și limitele maxime ale tarifelor raportate la valoarea rovinietei anuale. Astfel, tariful pentru o zi nu va putea depăși 9% din valoarea celui pentru 12 luni, cel pentru 10 zile va avea un plafon de 12%, tariful pentru 30 de zile nu va putea depăși 19%, iar cel pentru 60 de zile va avea o limită de 30% din tariful anual.