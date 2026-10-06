Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că social-democrații sunt „extrem de dezamăgiți” de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Grindeanu a precizat că nu consideră nominalizarea neconstituțională sau în afara legii, însă a spus că PSD se aștepta să primească mandatul de formare a Guvernului, după ce partidul a câștigat alegerile.

Liderul PSD a explicat că, în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni, a solicitat mandatul de prim-ministru, însă președintele a ales să îi încredințeze această misiune lui Luca Niculescu.

„Partidul Social-Democrat e extrem de dezamăgit, şi asta o ştiţi, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicuşor Dan aseară. Nu spun că e neconstituţională, nu spun că ar fi în afara legii, dar noi ne-am fi aşteptat ca după 4 premieri de dreapta, aşa cum am spus, să existe şansa celor care au câştigat alegerile, adică nouă să ni se dea acest mandat. Justificat, l-am solicitat ieri. Vreau să fiu foarte clar, în discuţiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Soluţia pe care a oferit-o preşedintele a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu”, a declarat Sorin Grindeanu după ședința PSD.

Președintele PSD a mai spus că, în ultima perioadă, au existat scenarii și explicații privind presupuse înțelegeri între PSD și Nicușor Dan. Grindeanu a afirmat că decizia de marți arată, în opinia sa, că nu a existat o astfel de înțelegere între președinte și PSD.

Liderul PSD a declarat că, după consultările de la Cotroceni, și-a dat seama că nu urma să primească mandatul pentru formarea Guvernului. „Pentru mine, a fost destul de clar când am ieşit de la Cotroceni că nu sunt eu sau nu are PSD mandatul”, a spus Sorin Grindeanu. Președintele PSD a reamintit că partidul și-a exprimat în mod explicit opțiunea pentru funcția de premier în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan.