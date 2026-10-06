Ce spune Dungaciu despre lista pentru suspendarea președintelui

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informația potrivit căreia parlamentari PSD ar fi semnat pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Declarația a fost făcută marți, 6 octombrie 2026 cu mai puțin de o oră înaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD.

Întrebat dacă există social-democrați care au susținut deja, prin semnătură, demersul inițiat de AUR pentru suspendarea șefului statului, Dungaciu a răspuns: „Nu confirm, nu infirm”.

Momentul are loc într-un context politic tensionat, în care partidele parlamentare discută în continuare soluții pentru ieșirea din criza politică. În aceeași zi, de la ora 14:00, este programată ședința Biroului Permanent Național al PSD, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff.

Dan Dungaciu a reafirmat că AUR intenționează să continue procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. El a caracterizat demersul drept unul „absolut democratic” și „absolut constituțional”, susținând că acesta este justificat, în opinia formațiunii, de modul în care șeful statului gestionează actuala situație politică.

„Suspendarea președintelui este un demers absolut democratic, absolut constituțional, care trebuie să continue ca urmare a comportamentului președintelui Nicușor Dan”, a declarat prim-vicepreședintele AUR.

Formațiunea susține, în paralel, și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Potrivit lui Dungaciu, cele două obiective fac parte din poziționarea politică a AUR în contextul actualei crize.

Declarațiile despre suspendare au venit în aceeași intervenție în care Dungaciu a criticat desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu drept candidat la funcția de prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Luca Niculescu a fost desemnat candidat pentru funcția de premier, într-un moment în care negocierile politice pentru formarea unui nou Guvern se află în centrul atenției.

Dungaciu a pus sub semnul întrebării modul în care a fost făcută nominalizarea și a cerut explicații din partea președintelui.

„Din punctul nostru de vedere, este cel puțin bizară (desemnarea lui Niculescu – n.r.), mai ales după ultima nominalizare, care nu ține de persoana în sine, nu e o chestie personală. Dar întrebarea fundamentală este: într-un stat precum statul român, cu legislația pe care o are, de unde a apărut această nominalizare și cine face aceste nominalizări?”, a spus liderul AUR.

El a susținut că șeful statului ar trebui să explice de ce consideră că Luca Niculescu are cele mai mari șanse să formeze un Guvern.

Prim-vicepreședintele AUR a ridicat întrebări și cu privire la eventualele recomandări referitoare la partidele și politicienii care ar urma să facă parte din viitorul Executiv.

„Dacă niciun partid parlamentar nu a făcut propunerea asta, cine l-a propus? Doar președintele? De unde vin aceste propuneri?”, a întrebat Dungaciu.

Acesta a afirmat că președintele ar trebui să explice inclusiv originea unor eventuale sugestii privind excluderea anumitor formațiuni politice din viitoarea majoritate guvernamentală.

În acest context, afirmația privind parlamentarii PSD care ar fi semnat pentru suspendarea lui Nicușor Dan rămâne neconfirmată public. Dungaciu nu a oferit nume și nu a prezentat, în declarația citată, dovezi privind existența unor astfel de semnături.

Declarația prim-vicepreședintelui AUR a fost făcută cu puțin timp înaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD, programată marți, 6 octombrie, la ora 14:00.

Poziția social-democraților față de demersul privind suspendarea președintelui reprezintă un element important pentru evoluția procedurii politice. În absența unei confirmări oficiale privind existența unor parlamentari PSD care au semnat documentul, informația rămâne, deocamdată, la nivelul afirmației puse în discuție în cadrul intervenției televizate.