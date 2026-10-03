Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a luat decizia de a participa la seria de consultări programate pentru ziua de luni la Palatul Cotroceni. Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, care a precizat că demersul are ca scop menținerea dialogului cu instituțiile fundamentale ale statului.

Echipa AUR care va fi prezentă la întrevederea cu președintele Nicușor Dan va include cinci membri, însă lista completă a participanților urmează să fie comunicată oficial în cursul dimineții de luni, conform Agerpres.

Reprezentantul AUR a punctat faptul că prezența la discuții are loc în ciuda poziționării publice rigide adoptate recent de șeful statului raportat la formațiunea politică pe care o reprezintă.

„Am decis să răspundem invitaţiei preşedintelui României, în pofida mesajului de război pe care ni l-a transmis. Preşedintele a anunţat că nu acceptă niciun guvern din care AUR să facă parte, dar nici măcar unul susţinut de către partidul AUR. Din această perspectivă, lucrurile sunt clare. Şeful statului ne transmite mesajul că este preşedintele a jumătate aproape de Românie, adică cei care l-au votat, între noi fie vorba, nici aceia nu îl mai susţin decât într-o mică măsură.

Deci nu este preşedintele tuturor românilor, cum ar fi normal, şi decide să conducă România, focalizându-se strict pe acea parte de electorat. Cealaltă jumătate de Românie, din punctul de vedere al preşedintelui, este o problemă. Întrebarea fundamentală (...) este cum poţi să guvernezi eficient, eficace şi rezonabil, când tu consideri că jumătate din populaţia ta este o problemă”, a declarat pentru sursa citată, Dan Dungaciu.

În analiza sa, Dan Dungaciu a făcut o comparație cu modelele de discurs politic internațional și a reclamat lipsa unor mesaje de unitate națională din partea administrației prezidențiale.

Acesta a subliniat că „preşedintele Nicuşor Dan, spre deosebire de Joe Biden, preşedintele american în 2021, nici măcar nu a lansat un discurs despre unificarea naţiunii române”.

„Domnul Nicuşor Dan continuă să divizeze România, să nu adreseze probleme fundamentale, cauzele problemei, axându-se doar pe efectele chestiunii. Şapte sau nouă milioane de români stau pe TikTok, zice preşedintele indignat. Problema fundamentală este de ce s-au dus pe TikTok. Şi poate că s-au dus pe TikTok pentru că pe televiziune publice, de mainstream, nu găsesc răspunsuri la întrebările lor. Şi acest lucru îl vom spune preşedintelui Nicuşor Dan”.

Reprezentanții AUR susțin că contextul geopolitic curent reclamă stabilitate și că formulele de guvernare provizorii nu pot soluționa criza de fond a țării.

Liderul AUR a menționat că partidul pe care îl conduce îi va mai transmite șefului statului că, "în actualul context geopolitic internaţional, extrem de tensionat, dur, imprevizibil, cea mai proastă soluţie pentru România este să o ţii divizată şi tensionată".

„Indiferent dacă se va pune sau nu un guvern, va fi o oaste de strânsură, mereu în căutare de voturi pentru orice lege va trece şi probabil că peste un an de zile vom fi în aceeaşi situaţie să discutăm încă un guvern prăbuşit. Îi vom spune preşedintelui Nicuşor Dan că România are nevoie de patru ani de zile, cel puţin, pentru a se reaşeza în noul context internaţional.

Niciun guvern nu va putea să facă ordine într-o Românie care mai poate fi guvernată un an, un an şi jumătate, după care orice guvern ar fi se va orienta spre alegeri locale, parlamentare, europarlamentare şi apoi prezidenţiale. (...) Nicuşor Dan, indiferent dacă rezolvă problema pe termen scurt, problema României pe termen mediu nu va fi clarificată. Un fel de operaţie a reuşit, pacientul e mort”, a explicat Dungaciu.

În finalul declarațiilor, prim-vicepreședintele AUR a accentuat că formațiunea nu va solicita funcții executive și nici nu va înainta propuneri de prim-ministru la întâlnirea de luni.

Potrivit acestuia, delegația AUR îi va reaminti șefului statului că este „preşedintele tuturor românilor”. „Ne ducem până la urmă la Cotroceni cu mâna întinsă, nu ca să cerem ceva, ci ca să continuăm dialogul cu instituţiile statului. Mergem, în continuare să presăm preşedintele să deschidă un dialog cu România, să nu considere românii de categoria 1 sau categoria 2. De asta ne vom duce la Cotroceni, nu să primim vreo poziţie guvernamentală, nu să susţinem vreun guvern, nu să propunem vreun premier. Ne ducem acolo strict pentru a-i reaminti preşedintelui Nicuşor Dan că, până la urmă, este preşedintele tuturor românilor”, a conchis Dungaciu.