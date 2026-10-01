După arestarea lui Călin Georgescu, AUR și-a exprimat susținerea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Prim-vicepreședintele formațiunii, sociologul Dan Dungaciu, a vorbit despre relația dintre partid și Georgescu, evidențiind apropierea dintre viziunile lor politice și existența unui electorat comun. Invitat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Radu Preda, acesta a explicat de ce consideră că mișcarea suveranistă trebuie să își păstreze unitatea, în ciuda diferențelor de discurs și de abordare.

Întrebat dacă AUR riscă să piardă o parte din electorat printr-o eventuală distanțare de Călin Georgescu, Dan Dungaciu a afirmat că mulți dintre simpatizanții fostului candidat se regăsesc și printre susținătorii partidului. Acesta consideră că apropierea dintre cele două tabere se bazează, în principal, pe o viziune politică similară, nu neapărat pe identitatea discursului sau a stilului de comunicare.

„În termenii viziunii politice, evident că merge. Totdeauna merge. Unde au fost mai ales diferențieri? Repet, nu mă uit la stilistică, nu mă uit la discurs, aici fiecare cu stilistica lui”, a declarat Dan Dungaciu.

Sociologul a explicat că, din perspectiva sa, diferențele de discurs dintre Călin Georgescu și reprezentanții AUR nu reprezintă un obstacol major pentru apropierea celor două tabere. În opinia sa, elementul care contează este existența unui proiect politic comun, în jurul căruia se pot reuni alegători cu stiluri și așteptări diferite.

Dan Dungaciu a susținut că o parte dintre simpatizanții lui Călin Georgescu votează și cu AUR, întrucât percep partidul drept o formațiune care împărtășește aceleași direcții politice.

Totodată, prim-vicepreședintele AUR a afirmat că mișcările politice construite în jurul protestelor și al nemulțumirilor publice au nevoie de experiență și de o mai bună organizare pentru a se transforma în proiecte politice coerente.

„Toată mișcarea asta suveranistă trebuie să înțeleagă că ea are o șansă doar atunci când își asumă că ceea ce ne ține împreună e mai mult decât diferențe”, a afirmat acesta.

Moderatorul Radu Preda l-a întrebat pe Dan Dungaciu ce ar face AUR dacă Georgescu ar fi condamnat, având în vedere dosarele în care fostul candidat este vizat de acuzații. Întrebarea a vizat inclusiv posibilitatea ca partidul să își revizuiască poziția față de acesta în eventualitatea unei sentințe.

Dan Dungaciu a susținut că nu este responsabilitatea AUR să se substituie instanțelor și a pus accentul pe necesitatea clarificării circumstanțelor care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Potrivit acestuia, faptul că autoritățile nu au oferit, în opinia sa, explicații suficiente privind anularea scrutinului contribuie la neîncrederea unei părți a populației în instituțiile statului.

„Să ajungem acolo, pentru că problema nu e, nu ne asumăm noi acea putere a statului, nu suntem noi judecătorii, nu despre asta e vorba”, a declarat Dan Dungaciu.

Acesta a susținut că AUR nu ar trebui să se distanțeze de electoratul care contestă modul în care au fost gestionate alegerile, avertizând că o asemenea decizie ar putea accentua nemulțumirile existente.

Dan Dungaciu a afirmat că AUR are o responsabilitate față de alegătorii care contestă anularea alegerilor prezidențiale și care consideră că autoritățile nu au explicat suficient motivele acestei decizii.

În opinia sa, o eventuală delimitare a partidului de Călin Georgescu ar putea fi interpretată de acești alegători drept o abandonare a revendicărilor lor și ar putea accentua radicalizarea unei părți a electoratului.

„Nu poți să-i lași pe oamenii ăia fără nicio speranță”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR, susținând că nemulțumirile trebuie canalizate către acțiuni politice.

Dungaciu a subliniat că partidul urmărește să își continue propriul proiect politic și să mențină unitatea mișcării suveraniste, fără să considere că apropierea de Călin Georgescu presupune automat o strategie electorală comună pentru viitoarele alegeri prezidențiale.

În discuția cu Radu Preda, Dan Dungaciu a fost întrebat și despre posibilitatea ca AUR să își adapteze discursul politic după modelul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Subiectul a vizat inclusiv riscul ca o asemenea schimbare să provoace nemulțumiri în rândul alegătorilor care susțin actuala orientare a partidului.

Prim-vicepreședintele AUR a susținut că transformarea unui partid de opoziție într-o formațiune care își adaptează abordarea la responsabilitățile guvernării nu se produce înainte de accederea la putere.