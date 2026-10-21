Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a stabilit calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2027-2028, în contextul eliminării examenului suplimentar organizat de unele unități de învățământ. Absolvenții de clasa a VIII-a își vor completa opțiunile de înscriere în iulie 2027, iar repartizarea computerizată a candidaților va avea loc pe 22 iulie.

Potrivit ministerului, calendarul a fost modificat ca urmare a schimbărilor legislative care au eliminat concursul de admitere organizat de unitățile de învățământ pentru intrarea în clasa a IX-a.

„Dată fiind modificarea legislativă în urma căreia concursul de admitere în clasa a IX-a nu se va organiza, a fost modificat calendarul de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2027-2028”, au transmis reprezentanții instituției.

Absolvenții clasei a VIII-a care susțin Evaluarea Națională vor putea completa fișele de înscriere în perioada 12-16 iulie 2027 și pe 19 iulie 2027.

Repartizarea computerizată a candidaților este programată pentru 22 iulie 2027. După afișarea rezultatelor, elevii vor trebui să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați, potrivit etapelor prevăzute în calendarul oficial.

Calendarul include și activități care încep din noiembrie 2026, astfel că pregătirile pentru admiterea la liceu vor debuta cu mai multe luni înainte de încheierea anului școlar.

Modificarea calendarului vine după eliminarea examenului suplimentar pe care liceele îl puteau organiza pentru admiterea în clasa a IX-a.

Președintele Nicușor Dan a promulgat, pe 25 septembrie 2026, legea care abrogă examenul de admitere organizat de unitățile de învățământ. În aceste condiții, admiterea la liceu pentru anul școlar 2027-2028 se va desfășura potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Educației, cu repartizarea computerizată a candidaților.

Elevii și părinții trebuie să urmărească publicarea calendarului complet și a metodologiei oficiale, pentru a respecta termenele de completare a opțiunilor și de depunere a dosarelor.