Elena Ceaușescu a fost percepută drept „eminența cenușie” a organizării Congresului XIV al PCR. Acesta s-a organizat în perioada 20-24 noiembrie 1989. Darea în folosință a unor noi magistrale de metrou și a unor stații, plata datoriilor externe erau elementele de bază. În plus, Ceaușeștii imaginau cum va arăta cincinalul 1991-1995 și cum va arăta România în anul 2000.

Dacă este să alegem ca an al nașterii 1919, în 7 ianuarie 1989, Elena Ceaușescu ar fi împlinit 70 de ani. Așa se explică faptul că a primit Titlul de „Erou al Muncii Socialiste”. Era titlul suprem în statul socialist român care visa oficial să trăiască în comunism în anul 2000. Mai primise medalia „Secera și Ciocamul” la împlinirea a 50 de ani de la fondarea Partidului în mai 1971.

Casa Științei se construia în paralel cu actualul Palat al Parlamentului, numit atunci Casa Poporului. Elena Ceaușescu îl trimisese pe fiul ei Nicu, la Sibiu, ca Prim-Secretar al Comitetului Județean de Partid Sibiu. Era singură, cu armata sa de fideli în jurul dictatorului. În lucrarea „În ochiul ciconului”, Constantin Boștină spune clar că zvonul retragerii din fruntea Partidului a dictatorului era un mesaj îndoilenic, probabil o „făcătură” a Securității. Memorialistul plecase „de la Centru” pe principiul „rotirii cadrelor”. Acolo avea să-l găsească toamna și iarna lui 1989.

Suntem în data de 5 mai 1989. Elena Ceaușescu îl însoțea pe Nicolae Ceaușescu la Drobeta Turnu Severin. Prim Secretarul Comitetului Județean Mehedinți era Constantin Dinu. Ocupa funcția din 1984. După 1989, va fi Primar al Municipiului Drobeta Turnu Severin chiar când politic, CDR câștigase majoritatea parlamentară.

Pe Stadionul „1 Mai”, Prim-Secretarul a anunțat că s-a dat în folosință la Turnu Severin, apartamentul cu numărul 29 000. Stadionul scanda „Dinu!”, „Dinu!” Martorii spun că Elena Ceaușescu s-a făcut verde de invidie. Din priviri, securiștii care o însoțeau au înțeles că trebuiau să scape de el. La 27 octombrie 1989, Constantin Dinu a fost demis. Motivul a fost că ginerele său trafica produse aduse din Iugoslavia. El a fost urmat în funcție de Constantin Bușoi.

Congresul XIV, derulat între 20 și 24 noiembrie 1989, s-a desfășurat în condiții de securitate sporite.Elena Ceaușescu știa faptul că Nicolae Ceaușescu rămăsese singur în Blocul de Est, între liderii conservatori. Meciul România-Danemarca din 15 noiembrie 1989 a avut un grad de risc ridicat. Să nu uităm că în noiembrie 1989, niciun stat din Blocul de Est nu mai avea conducere comunistă conservatoare.

Congresul XIV a fost unul în care se confirma doar prezența lui Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului român. Așa decisese Elena Ceaușescu. Adică prelucrarea s-a făcut de la organizațiile de bază, către vârf. Delegații au fost atenți selectați. Vorbitorii primiseră clar textele pe care urmau să le spună.

Congresul XIV s-a construit pe ideea plății datoriei externe, declarate în aprilie 1989. Congresul XIV a acreditat ideea că „atunci când o face plopul pere și răchita micșunele” va mai fi capitalism în România. Nicolae Ceaușescu a acreditat ideea că în România productivitatea în cincinalul 1991-1995 va atinge cel puțin 200 000 lei pe cap de locuitor în trei sferturi din județele României.

Raportul final, citit de Ceaușescu era construit inclusiv pe necesarul de calorii al populației care trebuia să stea la cozi pentru alimentele raționalizate și distribuite pe bază de cartelă.

Mihaela Ceaușescu, fiica lui Marin, fratele mai mare al lui Nicolae Ceaușescu a povestit faptul că însuși tatăl ei nu a fost primit la liderul țării. Conducea Agenția Economică a României de la Viena. Era practic, omul cheie care supraveghea comerțul românesc exterior.

Emil Bărbulescu, fiul Elenei Bărbulescu, sora lui Nicolae Ceaușescu a afirmat că în noiembrie 1989, Elena Ceaușescu a vrut să-l demită și să-l facă de râs pe Vasile (Lică) Bărbulescu. Savanta fusese nemulțumită de tot ce se realizase pe plan agricol în Scornicești și în Olt, județul natal al „celui mai iubit fiu al poporului”. Ea voia, conform, lui Emil Bărbulescu să-l dea exemplu negativ la nivel de România. Lică Bărbulescu era membru al Secretariatului CC al PCR, pe probleme de agricultură. Elena l-a numit pe cumnatul ei „țăran prost”. Lică voia doar să se retragă la pensie și nu să fie umilit în public.

Elena Bărbulescu a fost repezită de fratele ei în prezența Savantei care i-a spus lui Lică faptul că este „țăran prost”. Emil Bărbulescu a povestit faptul că doar Adela Petrescu a salvat situația. Ea avea trecere la Elena Ceaușescu și chiar reușea să impună în jurul lui Ceaușescu oameni care aveau fidelitate oarbă față de soția dictatorului.

Pentru Elena Ceaușescu, ultimul Congres PCR, Congresul XIV a reprezentat apogeul Puterii. Peste o lună, Istoria îi va trimite pe ea și pe soțul ei, în fața unui pluton de execuție. Din „Savanta de renume mondial”, „soția Celui mai Iubit Fiu al Poportului”, ea a ajuns „Analfabeta” și „Sinistra soție” a „Odiosului Dictator”.